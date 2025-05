La China Suárez y Mauro Icardi están en Miami y lo dejaron claro en sus últimas fotos. La pareja, que lleva junta públicamente desde diciembre de 2024, no para de sumar miradas en cada aparición pública. A pesar de que, al contrario de lo que se creía, no presenciaron la carrera de Fórmula 1, en la que sí estuvo el ex de ella, Benjamín Vicuña, en esta nueva secuencia de imágenes la química entre ellos es más que evidente, y la elección de su looks all black no hace más que resaltar la conexión que tienen.

La actriz brilló con un estilo relajado pero con ese toque de lujo que la caracteriza. Lleva un top negro, súper ajustado, que resalta su figura, combinado con unos pantalones de jean oscuros y dejó ver el elástico de su ropa interior con el nombre de la marca. El toque final lo dio su peinado: dos rodetes o buns, que le dan un aire juvenil.

Por su parte, el delantero del Galatasaray apostó por un look igualmente relajado, pero con su propio toque personal. Llevó una remera negra básica, con un pequeño logo con relieve en el pecho, y una gorra del mismo tono, completando su outfit con ese aire casual que los futbolistas saben llevar tan bien. Los tatuajes que cubren sus brazos y cuello le aportan esa dosis de rebeldía que hace juego con la actitud que transmite.

En cuanto a las poses, es sabido que la pareja no escatima en muestras de cariño. En varias de las fotos, se los ve muy cercanos, casi pegados, disfrutando de su amor. En una de las imágenes, se están mirando a los ojos, con sonrisas que reflejan total complicidad. Es una de esas miradas que no hace falta explicar, porque lo dicen todo: confianza, complicidad, amor. En otra, la China acaricia el rostro de su novio, denotando ternura y seguridad en la relación.

En otra de las fotos, se los ve besándose, con Mauro abrazando a la China mientras ella le acaricia la cara. “Gracias por tanto amor”, escribió ella en su Instagram, acompañado de un corazón rojo. La reacción no tardó en llegar y él comentó su publicación con varios emojis de corazones.

Este no es el primer día en la ciudad estadounidense. Cuando arribaron, dieron un recorrido por el Sawgrass Mills, un shopping que junta marcas de todo tipo. Como no podía ser de otra manera, aprovecharon para disfrutar de la playa que está frente al hotel y, debido al clima inestable, lograron estar ellos dos solos frente al mar, por lo que hicieron una sesión de fotos que compartió el deportista en su cuenta de Instagram.

Sin reposera, toalla o pareo como intermediario se acostaron en la arena y gozaron a pleno del sol que se colaba por entre las nubes. En la primera foto se los puede ver a los dos acostados, con el pelo todavía húmedo del agua, la arena pegada en los brazos y una gran sonrisa. Haciendo uso de las instalaciones del hospedaje en el que se encuentraban, la actriz pidió un coco y posó sensual para la cámara de su pareja.