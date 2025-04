La comedia argentina "No me rompan" pisa fuerte en Netflix

La comedia argentina "No me rompan" pisa fuerte en el catálogo de Netflix con una dupla que no falla: Carla Peterson y Julieta Díaz. En apenas 95 minutos, esta historia logra arrancar carcajadas mientras desmonta, con inteligencia y humor, los mandatos sociales sobre la belleza, el cuerpo y la edad.

A través de una trama cargada de ironía y situaciones absurdas, la película propone un viaje de empoderamiento femenino donde el enojo, lejos de ser reprimido, se transforma en motor de transformación.

No me rompan se estrenó en 2023 y está dirigida por Azul Lombardía. Desde su incorporación a la plataforma de streaming más popular del país, se convirtió en una de las comedias más vistas del momento. No solo por su argumento fresco y disruptivo, sino por las actuaciones impecables de su elenco. La historia comienza cuando dos mujeres, aparentemente opuestas, se encuentran en un grupo de manejo de la ira. Y lo que surge de ese encuentro cambia el rumbo de sus vidas.

De qué trata "No me rompan"

Vera (interpretada por Julieta Díaz) y Ángela (en la piel de Carla Peterson) están en sus cuarenta y sienten con fuerza el peso de las exigencias sociales. Se ven presionadas por no “encajar” en los estereotipos de juventud eterna, delgadez extrema y perfección estética. Aunque provienen de mundos distintos, ambas comparten una sensación de frustración común.

Este vínculo inicial, forjado en medio de catarsis colectivas, se convierte en una amistad poderosa que las lleva a emprender un plan tan descabellado como necesario: desenmascarar a un cirujano plástico mediático, cuya reputación está tan inflada como su ego. El personaje, rodeado de fama, representa todo aquello contra lo que ellas deciden rebelarse.

La película no se limita a provocar risas. Cada escena tiene un trasfondo crítico que interpela al espectador. La obsesión por las cirugías estéticas, la invisibilización de las mujeres mayores de 40, el mandato de la sonrisa permanente y la presión por ser “mujeres exitosas” se ponen sobre la mesa sin filtros.

El elenco de "No me rompan"

Carla Peterson

Julieta Díaz

Salvador del Solar

Eugenia Guerty

Alfonso Tort

Esteban Lamothe

Celina Font

Jazmín Rodríguez Duca

Martín Garabal

Cecilia Dopazo

Por qué ver "No me rompan" en Netflix

No me rompan se suma a una ola de películas que combinan humor con crítica social, sin perder profundidad. Ideal para quienes buscan reírse, pero también cuestionar ciertos discursos normalizados. A su vez, la química entre Carla Peterson y Julieta Díaz es uno de los grandes atractivos.

Además, el mensaje final es claro: no hay edad para rebelarse, ni cuerpo perfecto que valga más que una amistad genuina o una risa liberadora. Y sí, hay vida (y mucha diversión) después de los 40. /A24