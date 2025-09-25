Rihanna y ASAP Rocky compartieron el nacimiento de su hija, a quien llamaron Rocki Irish Mayers. La pequeña nació el pasado 13 de septiembre y fue presentada oficialmente por la cantante a través de una publicación en su cuenta de Instagram el 24 de septiembre, donde expresó la felicidad de recibir a su tercera hija luego de haber sido madre de dos varones.

La pareja, que ya disfruta de la crianza de RZA, de 3 años, y Riot, de 2 años, sumó así a la esperada integrante femenina de la familia.

Un embarazo lleno de expectativas

Durante los meses previos al nacimiento, tanto Rihanna como Rocky habían mantenido en reserva el sexo del bebé, aunque dejaron entrever sus deseos de que fuera una niña. El rapero había comentado que esta vez la experiencia se sintió distinta a las anteriores y que intuía que tendrían una hija.

A diferencia de su primer embarazo, donde quisieron conocer de inmediato el sexo del bebé, en los dos últimos decidieron vivir la sorpresa hasta el momento del parto. Esa expectativa se convirtió en alegría plena al recibir a Rocki Irish, completando así lo que muchos consideran el sueño de la pareja: una familia con hijos de ambos sexos.

Una relación consolidada

Rihanna y ASAP Rocky mantienen una relación estable desde 2019 y, a lo largo de los años, han fortalecido un proyecto en común basado en la familia. Ambos han hablado sobre la importancia de criar a sus hijos en un entorno de amor y equilibrio, procurando separar la vida profesional de la personal.

En diversas entrevistas, Rocky ha señalado que al llegar a casa lo más importante es el tiempo compartido con los hijos y la pareja, alejándose de las exigencias de la industria musical. Rihanna, por su parte, se ha mostrado muy involucrada en la maternidad, destacando cómo la experiencia cambió por completo sus prioridades y transformó su manera de ver la vida.

Una nueva etapa para la familia

Con el nacimiento de Rocki Irish, la pareja vive un momento clave en su historia familiar. Rihanna ya había confesado que ser madre redefinió cada aspecto de su vida, al punto de no imaginar su existencia sin sus hijos. Ahora, con la llegada de su primera hija, tanto ella como Rocky atraviesan una etapa marcada por la ilusión y la oportunidad de experimentar nuevos aprendizajes en la crianza.

El vínculo entre ambos artistas se ha consolidado con el tiempo y no han descartado dar un paso más en el futuro con una boda. Por ahora, disfrutan de su vida familiar, rodeados de música, proyectos y, sobre todo, del amor de sus tres hijos.

La llegada de Rocki Irish Mayers no solo amplía la familia, sino que representa un capítulo especial en la vida de Rihanna y ASAP Rocky, quienes continúan construyendo un camino conjunto donde el hogar y la crianza son el centro de todo.