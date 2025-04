“Subí la música… Me hace acordar a ese video de ese boliche que tengo”, lanzó Viviana Canosa con tono amenazante, dando a entender que tiene mucho más para contar sobre sus épocas junto a Lizy Tagliani. Tras agradecerle a todos los colegas “salvo a algunos que les encantan los pebetes y de los que voy a hablar hoy”, la conductora de eltrece aseguró que iba a contar toda la historia desde el principio.

Una historia que la periodista aseguró que va a repetir en Comodoro Py el próximo miércoles 16 de abril. “No me ando con chiquitas”, disparó. Después de recordar que ha “denunciado hasta presidentes”, Canosa explicó: “A mí hay temas que me irritan profundamente y más los temas de los menores, yo nunca voy a decir nada que no pueda demostrar en la Justicia”.

“El viernes decidí hablar y le saqué la careta a Lizy Tagliani. Para mí es un lobo con piel de cordero. Hace mucho tiempo tenía ganas de contar lo malo que me hizo, ya pasaron 14 años. Lo que no me imaginé es la repercusión que iba a tener en cadena nacional. Para mí lo más importante es que se caigan todas las caretas”, agregó mientras desplegaba un papel para no olvidarse de nada.

“Fui muy generosa con Lizy y ella muy ingrata conmigo. Me hizo mucho daño con todas sus mentiras cuando yo estaba embarazada de mi hija Martina. Yo alejada de la tele y ella colgándose de mi fama”, recordó mientras advertía que en el día de mañana Ana Rosenfeld, testigo de esa época, estará apoyando sus dichos.

Luego, acudió inmediatamente al archivo para explicar situación por situación. Un video de Infama en las épocas de Santiago del Moro dio cuenta cómo Tagliani admitía haberse robado una cucharita de la casa de Canosa. En otro fragmento, relataba cómo recurrió a ella cuando su madre murió y no contaba con un certificado de defunción. “Tu vida es una gran mancha. Lizy, estás más sucia que una papa. Yo no manché el nombre de tu madre, por el contrario, te ayudé, pero no tuviste problema en hacer llorar a la mía. Tu doble vara es tremenda”, expresó furiosa mientras agregaba: “Compara la muerte de su madre y un velatorio con comprarse un sweater. Mirá que hay que tener estómago para sacarla de una funeraria y meterla en una cama. Menos amor y empatía hacia una madre yo no conozco”.

Tras pasar al aire el primer descargo que Tagliani hizo en sus redes, donde aseguraba que eran todas mentiras, Canosa sumó: “La herida que tenía abierta era emocional, no es que extrañe las sillas ni los pañuelos Hermes. Algo hermoso de todos mis compañeros de trabajo es que hablaron de mi generosidad, siempre doy hasta lo que me duele y no tengo, esa soy yo”.

“La acusan de chorra y ella está calma. Es una desmentida que pareciera confirmarlo todo. Eso de ‘quien quiera creerme que me crea…’ Si yo soy inocente, mi verdad la grito a los cuatro vientos. Como decía mi abuela: ‘no aclares que oscurece’”, ironizó mirando a cámara. Segundos después, la conductora puso al aire el descargo que en el día de ayer Tagliani hizo al arrancar La peña de morfi. “Yo sé quién soy, estoy muy segura. Y mi nombre y el de mi mamá son un honor para mí. Llevar mi apellido es lo más lindo que me pasa. Me pongo a disposición de lo que sea necesario para que todo se aclare. Que quede en claro que soy una buena mina, una buena persona”, dijo Lizy en el ciclo de Telefe.

“Yo no le creí nada, ¿vos?”, preguntó Canosa al volver al piso mientras tildaba su discurso de “monocorde” y a ella de hacerse la víctima. “¿Por qué crees que [Fernando] Burlando te dijo que no cuando lo llamaste el viernes a la noche para representarte?”, le volvió a preguntar a cámara y enseguida, continuó: “Cuando escuchó hablar de menores dijo: ‘Mejor en esta no me meto’. Sabés que no sos ninguna víctima. Si no preguntale a Marcela Tauro, eras su amiga y le quisiste gar... al marido”.

A lo largo de su programa, Canosa recurrió al archivo para acreditar cada una de sus acusaciones. El video donde la periodista de Intrusos reveló que Lizy le había escrito a su novio, la burla de Tagliani hacia Cami Homs cuando compartieron un juego en el ciclo de Susana Giménez y un tuit de Yo soy Elvis, donde el cantante la definía como “siniestra”, fueron sus pruebas para avalar sus dichos. “Esta es la verdadera Lizy, la que maltrataba, agredía y si la escuchabas era bastante cancelable. Te hace un chiste mientras que por atrás te clava un puñal”, arremetió furiosa.

Minutos después, la conductora habló de una estafa que Tagliani le habría hecho a dos de sus empleados cuando tenía una peluquería. “Lizy estafó a Agustín y Maia, dos peinadores que trabajaban para ella. Cuando empieza a ser famosa, les propone ser socios de ella para poner su peluquería. Lo que no les contó es que tenía un juicio laboral del que no quería hacerse cargo sola. Les hizo pagar la deuda y cerró la peluquería”, relató.