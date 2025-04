A pocos días de confirmar su separación de L-Gante, Wanda Nara sorprendió con una firme decisión.

“Quiero estar sola”, le dijo la conductora y empresaria al notero de LAM, tras ponerle punto final a su noviazgo con el cantante de RKT, quien transita un duro momento personal y laboral, tras la presunta estafa millonaria de su representante, Maxi el Brother.

“Con Elián el fin de semana tomé una decisión. A veces gusta, a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre acompaña. De hecho, cuando fue el médico estuve yo, hablé, me ocupé. Soy una persona que siempre está”, expresó Wanda en nota con el programa de Ángel de Brito.

Y agregó: “A pesar de que hoy el vínculo cambie de título, el afecto y la responsabilidad emocional y el cariño va a seguir... Lo sigo cuidando. No corto en ese sentido”.

“Quiero estar sola”

Luego de cerrarle la puerta definitivamente a la reconciliación con Mauro Icardi y a menos de una semana de tomar distancia L-Gante, Wanda afirmó que quiere estar soltera en medio de rumores de que un futbolista estaría coqueteándole.

“Quiero estar sola, mucho tiempo. Si me ves con alguien, inventale un romance con alguna. Inventale una mina si total acá hay muchas regaladas. Quiero estar sola”, comentó Nara, picante.

Y cerró la nota con LAM con un divertido sincericidio: “Pero ¿sabés cuál es mi problema? Que el que me gusta, después me da bola y me dice ‘¿querés ser mi novia?‘. Ese es mi problema. Y termino casada”.