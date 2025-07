La vedette uruguaya mostró un clip de alto voltaje de Mauro Icardi: “Yo nunca miento”

Natasha Rey se cansó y decidió exponer a Mauro Icardi publicando el supuesto video de alto voltaje que le habría enviado a escondidas de la China Suárez.

“Zorro y zorra, tal para cual. Bye. Retráctense porque no paro”, escribió sobre el clip en el que, supuestamente, el futbolista estaría tocándose los genitales.

En la historia anterior, la mediática había dicho que el delantero tiene un piercing en el glande: “Para vos, rompehogares. ¿Contame, no tiene un arito en forma de argolla en el pepito? Tú sabes que sí, yo también“.

“Yo nunca miento. Siempre dije la verdad en todo, si no, no me meto, pero para vos, cornuda. Me la dedicó”, lanzó directamente contra Suárez.

Acto seguido, mostró una foto sumamente explícita que sería de Icardi tras llegar al orgasmo. “¿Me la dedicó a vos o a mí, chin chin, made in China?“.

“Todo empezó porque él borró algo. En fin, se terminó”, sentenció la vedette.

Icardi publicó las fotos hot que le mandó la vedette que lo acusó de intentar seducirla: “Dejá de buscar fama”

Antes de que se filtrara el video del escándalo, Mauro Icardi había arremetido contra Natasha Rey por haberlo acusado de enviarle mensajes privados en Instagram y después borrarlos.

Por eso, aunque más tarde la jugada le salió mal, intentó demostrar que fue ella quien lo contactó primero.

Tratando de ponerle fin a las acusaciones, el futbolista colgó una captura de pantalla donde aparece el usuario de la blonda, junto con una foto de alto voltaje. Al pie de la misma, ella le habría escrito: “Soy tu uruguaya Mauro, BB”.

De hecho, se aprecian dos particularidades en esta imagen, que podrían sustentar la versión de Icardi: tal como aparece debajo de su nombre, la aplicación confirma que él y Natasha no son amigos en la red.

Luego, aparece una notificación que indica que una persona desconocida intenta contactarlo, junto con las opciones “aceptar”, “eliminar” o “bloquear”. Se trata de una opción de seguridad para evitar mensajes indeseados.

No conforme con ello, el delantero de Galatasaray escribió con su característico tono irónico: “¿Esta sería mi supuesta amante o a la que le mando mensajes? Jaja. Qué raro, porque nunca le acepté los mensajes y me mando videitos desnuda gratis. Muy poco creíble”.

Además, le aconsejó indirectamente a Rey desistir de esta campaña para enturbiar su relación con la China. “Dejen de inventar, dejen de mentir, dejen de buscar fama en mi nombre o ensuciando a mi pareja. Dejen de hablar gratis porque, como siempre y con todo, tengo pruebas”.

Incluso, Icardi admitió que conserva el video que Natasha le envió en esa oportunidad, pero prefiere no hacerlo: “Publicaría la grabación de pantalla, pero Instagram me va a cerrar la cuenta por publicar videos de desnudos”.

En una última línea, cerró con una clara advertencia: “Les mando un beso, conmigo no jueguen que los prendo fuego”.