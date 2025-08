Días atrás en La Voz Argentina (Telefe), en esta etapa de Batallas, Soledad Pastorutti vivió un momento incómodo cuando le dijo a dos participantes que no iban a continuar en el programa.

Como novedad de esta edición del certamen de canto, los jurados pueden elegir a los dos participantes de una batalla para que sigan en competencia. Pero, por otro lado, deben dejar ir a los dos concursantes de otra batalla, tal como hizo La Sole con Segundo Maciel y Máximo Medina, que interpretaron sin grandes resultados el tema Yo quisiera, de Reik.

"Estamos en una instancia que uno debe subir a comerse el escenario, deben demostrar que quieren estar acá... A pesar de que hoy parezco la mala de la película, tómenlo con mucho amor. Hoy no me voy a quedar con ninguno de los dos", dijo la cantante oriunda de Arequito, Santa Fe, al dar a conocer y justificar su decisión.

Los dos participantes, por lo menos en lo que se vio al aire, tomaron bien la postura de la coach, sin embargo, luego comenzaron las versiones de que los familiares de un concursante se habría molestado con ella.

"Qué duro, es tremendo, re difícil. Yo sé que me deben estar puteando acá al costado... Nadie quiere hacer esto", se la escuchó decir a la cantante tras despedir a los participantes.

Según se dijo, la familia de Segundo le habría dedicado algún grito fuera de lugar a La Sole.

En diálogo con SQP (América TV), la jurado de La Voz Argentina habló y analizó lo sucedido, dando su postura.

"Es muy fuerte. Primero elegí dos participantes y después me encontré con la difícil tarea... Esto no existía antes, es nuevo. Es duro, pero bueno, lo tenemos que hacer. Y a todos los coaches nos va a pasar, es así", destacó primero La Sole.

"Yo hablo mucho con los participantes y les digo 'yo me puedo equivocar, la verdad no la tengo. Y también mi decisión en tu carrera no es gravitante. En La Voz Argentina hay solo un ganador, y lo importante es aprovechar la pantalla para que la gente te conozca", sumó luego.

Y después enfrentó las versiones de conflicto con los familiares de uno de los participantes: "Yo siento que es normal la reacción de la familia. Mi viejo se habrá enojado con un montón de gente que le habrá dicho 'hoy no sube, hoy no sube...'. A nosotros nos enseñó mucho... Yo lo hago con respeto, pero nos toca hacer esto".

"Después a muchos participantes me los encuentro y si necesitan algo de mí saben que estoy", cerró.