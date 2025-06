La Voz Argentina: Nico Occhiato respondió a las críticas recibidas tras su debut como conductor

Este lunes comenzó una nueva edición de La Voz Argentina, un programa que ha capturado la atención del público a lo largo de sus ediciones anteriores. La conducción está a cargo de Nico Occhiato, quien se presenta en su primer programa de televisión a través de la pantalla de Telefe. A pesar de las críticas que ha recibido, Occhiato ha optado por tomarlas con humor y ha expresado su agradecimiento hacia el apoyo del público que lo sigue.

¿Qué dijo Nico Occhiato ante las críticas en su debut como conductor?

Tras el estreno de La Voz Argentina, Nico Occhiato participó en una conversación con Yanina Latorre en un segmento del programa «Sálvese Quien Pueda», donde abordó las críticas que surgieron tras su debut. Occhiato prefirió enfocarse en los aspectos positivos de su primera experiencia como conductor, mencionando: «Vi todo muy positivo, no vi tanta crítica. Uno cuando expone un programa tan popular y masivo, todo el mundo opina, y más cuando es un reality de canto». Su comentario refleja una actitud comprensiva hacia las opiniones diversas que suelen acompa��ar a un programa de esta magnitud.

Asimismo, el conductor resaltó las primeras apariciones de los participantes del show y destacó el buen acompañamiento del público, que se vio reflejado en los números del rating: «El programa es una bomba, el formato es espectacular, está muy divertido. Los participantes están muy bien y aparte nos acompañó el número que fue impresionante», afirmó. Estas palabras ilustran su entusiasmo y reconocimiento hacia el trabajo realizado por todos los involucrados en la producción.

Nico Occhiato habló con Marley para «encontrar su estilo»

Nico Occhiato confesó que la oferta para conducir La Voz Argentina fue una sorpresa. En sus propias palabras: «Cuando me dijeron de conducir La Voz, no lo podía creer. Hace rato que veníamos hablando de que tenían ganas de que haga algo en el canal, y un día vinieron a mi oficina y yo ni me imaginé esto. Cuando me dijeron que el formato era La Voz, no lo podía creer. Es un programa muy sano, muy familiar». Esta declaración muestra su aprecio por el programa y la confianza depositada en su capacidad para liderarlo.

Consciente de la importancia de su rol, Occhiato decidió comunicarse con Marley para recibir consejos sobre cómo abordar su nueva responsabilidad. Mencionó: «Hablé con él, apenas me llegó la propuesta y re buena onda. Me dio un montón de consejos y cosas a tener en cuenta. Estoy buscando mi estilo propio también en un formato donde el conductor es un eslabón más de todo el aparato que ya funciona y es un formato internacional». Este enfoque indica su deseo de encontrar un equilibrio entre su personalidad y las expectativas del programa.

Nico Occhiato sobre la televisión: «Sigo mirando tele y me encanta»

Nico Occhiato, reconocido por ser fundador y dueño de «Luzu TV», se expresó como un gran admirador de la televisión, afirmando: «Está buenísimo que se dé más espacio en un medio como la tele. Yo me crié mirando tele, sigo mirando tele y me encanta». Esta declaración pone de manifiesto su conexión personal con el medio y su aprecio por la evolución que ha experimentado a lo largo de los años.

En este contexto, Occhiato destacó la colaboración entre Luzu TV y Telefe, subrayando que esta unión beneficia a ambos canales: «El canal número uno de la televisión y el canal número uno del streaming se unieron por La Voz. Así que esperemos que explote. Es histórico, estoy recontento». Sus palabras reflejan un optimismo cauteloso ante la posibilidad de que esta alianza genere un impacto significativo en el panorama audiovisual argentino.

Finalmente, Occhiato expresó su asombro por haber logrado esta colaboración, prometiendo que el show generará conversaciones y expectativas. Manifestó: «Lo dije un montón de veces, pero es muy utópico para mí llegar no solo a conducir, sino desembarcar una alianza con Luzu. Veo la publicación de Luzu y Telefe juntos y no lo puedo creer, la verdad». Estas reflexiones dan cuenta de su humildad y su deseo de contribuir positivamente al ámbito televisivo, mientras navega por la complejidad de su nuevo rol.