Lali Espósito no deja de crecer en su carrera. Mientras se prepara para dar dos shows más en el estadio Vélez este fin de semana, la artista anunció que será jurado del Festival de San Sebastián.

El prestigioso evento, que celebrará su edición número 73 entre el 19 y el 27 de septiembre en la ciudad vasca, es uno de los festivales cinematográficos más importantes del mundo y contará con la presencia de grandes estrellas.

Si bien en los últimos años la argentina se ha dedicado con más fuerza a su carrera musical, su inicio en el mundo del espectáculo fue como actriz de televisión, luego de cine y también forma parte de múltiples series.

En esta oportunidad, tendrá el honor de formar parte del jurado de la Sección Oficial —la más importante del festival—, que estará presidida por el director J. A. Bayona, responsable de El orfanato y La sociedad de la nieve.

Completan el jurado las directoras Gia Coppola y Laura Carreira, los actores Mark Strong y Zhou Dongyu, y la productora Anne-Dominique Toussaint.

Entre las películas que competirán en esta sección se cuentan Belén —el drama dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi—, La suerte de Paco Plaza, Las corrientes de Milagros Mumenthaler y 27 noches de Daniel Hendler, entre otras.