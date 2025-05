Laurita Fernández habló tras su reconciliación con Claudio Brusca

Laurita Fernández habló de la crisis que tuvo con Claudio "Peluca" Brusca semanas atrás, la cual fue informada en los medios como una ruptura.

Si bien en aseguraban que la historia de amor entre ellos había acabado, él había asistido días después al cumpleaños de su suegra y fue quien llevó la torta para soplar las velitas.

Por esa razón, se la había buscado a la bailarina para que explique cuál era su vínculo y prefirió no hablar. Sin embargo, en esta oportunidad, clarificó la situación: "Cuando me vinieron a buscar, nosotros nos habíamos tomado un tiempo y hacía mucho que no hablábamos. ¿Qué iba a decir si no habíamos conversado nada? Pero al final, tuve que salir a contar algo porque empezaron a delirar con cosas que nada que ver".

"Me hubiese gustado atravesarlo sin revuelo... nosotros estamos buscando la mejor manera de hacernos bien. Ya la vamos a encontrar. Siempre fue una relación divina en la que hay muchísimo amor", siguió explicando en Puro Show (El Trece).

Finalmente, habló de la asistencia de su pareja al festejo de su madre cuando estaban aún peleados: "Sí, trajo la torta. Él es lo más. Mi vieja ya lo había invitado y yo también. Él es parte de la familia".

¿Qué pasó entre Laurita Fernández y Claudio Brusca?

El 6 de mayo, Ángel de Brito y Pepe Ochoa revelaron la información en LAM (América TV), y contaron lo ocurrido entre la bailarina y el productor, que trabajan juntos en Bienvenidos a ganar en El Nueve.

"Están separados, está confirmado. Era tema hoy en la productora de Kuarzo. Se terminó el amor", comunicó De Brito. "Me dicen que él está re triste y que ella está insoportable, nada le cae bien", agregó.

"Ella dijo que prefiere estar sola, el gran problema es que él es el productor ejecutivo de su programa, trabajan codo a codo", aportó Ochoa. "Él no se la veía venir. No estaban en crisis, ella le dijo que quería estar sola", sumó.

Sin embargo, tan solo había sido una crisis y la pareja sigue apostando al amor.