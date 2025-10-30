Linkin Park llegó a la Argentina con su nueva cantante

Linkin Park ya está en Buenos Aires. El grupo liderado por Mike Shinoda aterrizó en Ezeiza mediante un vuelo privado con Emily Armstrong, su nueva cantante, y varios fanáticos los esperaron en el sector VIP de arribos. Ambos músicos saludaron con las manos y, horas más tarde, hicieron lo mismo en el hotel.

Este regreso se da a ocho años de la última presentación en el Maximus Festival, todavía con Chester Bennington a la cabeza, quien moriría dos meses después en su casa de California.

Tras un largo parate, la banda anunció que retomaría sus actividades con otra vocalista, que se ganó rápidamente el corazón de los fanáticos. La información sobre una gira mundial no tardó en filtrarse y finalmente desembarcaron en varios países de Sudamérica. Ahora le tocó a la Argentina, donde este viernes 31 se presentarán en el Parque de la Ciudad.

Quién es la nueva cantante de Linkin Park

En 2024, a siete años desde la trágica muerte de Chester Bennington, Linkin Park volvió a la escena musical con una nueva formación y un emocionante anuncio. A mediados de septiembre, revelaron quién era su nueva cantante y presentaron un adelanto de su próximo álbum, que finalmente vio la luz el 15 de noviembre.

En una transmisión global desde Londres, los miembros originales Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn se unieron al baterista Colin Brittain y a la vocalista Emily Armstrong, exintérprete de Dead Sara, para lanzar el sencillo “The Emptiness Machine”. El nuevo disco, titulado From Zero, marca un renacer para Linkin Park. Según Mike Shinoda, “el título refleja este nuevo comienzo y el viaje que estamos iniciando. El álbum mezcla nuestro sonido clásico con una energía renovada y actual”.