Lissa Vera le respondió a Lourdes Fernández tras su llamativo descargo

Después de horas de incertidumbre, angustia y rumores sobre el secuestro que había sufrido por parte de su novio, Lourdes Fernández decidió publicar un llamativo descargo explicando su situación. Sin embargo, más allá de agradecer el apoyo de ciertas personas, la cantante también lanzó una fuerte indirecta hacia una de las integrantes de Bandana. Así las cosas, horas después, quien recogió el guante fue Lissa Vera. La artista manifestó su alegría por la recuperación de su compañera, pero también respondió con fuerza.

La furia de Vera se generó luego de que Fernández publicara en su cuenta de Instagram un posteo en el que apuntaba hacia su círculo íntimo: “Puedo entender y comprender a la familia, amigas, amigos, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años que no sabe de mí y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”.

Con estas palabras en mente, Lissa respondió. “A mí lo único que me importa es que ella está bien para pelear. Si me está peleando es porque está bien. Y eso a mí me deja tranquila. Lo demás me parece un chiquitaje”, dijo en Indomables (C5N).

Acto seguido, el periodista Diego Brancatelli preguntó: “¿Te hacés cargo de algo de eso? ¿Alguna de esas amigas que ella cuestiona sos vos?”. Lejos de subir el tono de la discusión, la cantante expresó: “No, yo no me hago cargo porque no está hecho para mí. Ella está enojada conmigo siempre, así que lo que está pasando es lo que esperaba. No esperaba menos”.

Así, otra de las periodistas intentó justificar la indirecta de Fernández a Vera: “Está enojada con vos porque tomaste la decisión de hacer esta denuncia. Y, en realidad, con el tiempo seguramente se va a dar cuenta de que esto es lo correcto”. Para cerrar la discusión, Lissa volvió a destacar que se sentía preocupada por la salud de Lourdes y que su respuesta le daba una buena señal: “Sí, mirá, yo, por un lado, viendo que salió con un comunicado, que quiere salir a cantar y todo eso, por un lado me deja tranquila y siento que mi misión, por un lado, está cumplida. Como que mi misión en este planeta se cumplió. Ella está bien. Tiene la fuerza para sacar un comunicado, para pelearse, enojarse, ofenderse y todo lo que pueda hacer o todas las posibilidades que puede tener una persona con vida. Ahí se terminó el problema”.

En el resto de su comunicado, Fernández se refería al apoyo que había recibido en este delicado momento: “Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño hacia mí. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones”.

En su descargo, Fernández intentó explicar cómo se desarrolló su vínculo con su pareja: “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me lleva a tomar decisiones drásticas; nadie nos enseña a amar”.

“Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”, comentó Lourdes respecto a su salud.

Para cerrar, Fernández se refirió al regreso de la banda pop y su deseo de cumplir con el compromiso ante sus fans: “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada, y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo, que es cantar. Gracias”.

Más allá de las palabras pronunciadas en su carta, la cantante agregó una foto junto a las personas que la acompañan en esta sensible situación. “Más amor y arte, por favor”, se leía en el cuadro que posaba a espaldas de Fernández y sus seres queridos, a quienes les tapó la cara con un corazón naranja.