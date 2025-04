La productora cinematográfica Paramount Pictures lanzó el esperado tráiler de la película The Naked Gun (La Pistola Desnuda), la cual estará protagonizada por Liam Neeson luego del fallecimiento de Leslie Nielsen en 2010.

Tras el éxito de la trilogía original de La Pistola Desnuda (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, The Naked Gun 2½: The Smell of Fear y Naked Gun 33: The Final Insult), Paramount decidió darle lugar a una nueva generación de actores. Así, Liam Neeson interpretará a Frank Drebin Jr., el hijo de Frank Drebin (Leslie Nielsen).

En este tráiler se mostró una escena en la que queda en claro cuál será el tono de la película, ya que Frank Drebin Jr. hizo su debut vestido de una niña. Por otro lado, realizó un pequeño homenaje al fallecido protagonista y la productora aprovechó para bromear con el papel que tuvo O. J. Simpson en la trilogía, con su hijo ironizando a la hora de presentarle el respeto a su padre.

The Naked Gun, “La pistola desnuda”, se estrenará en cines el jueves 31 de julio y contará con un elenco compuesto por Liam Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston, Liza Koshy, Cody Rhodes, CCH Pounder y Busta Rhymes.