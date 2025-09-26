Llega la segunda temporada de la serie más romántica de Netflix

La comedia romántica Nadie quiere esto sorprendió a los fans con el lanzamiento de su primer tráiler oficial para la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix. La plataforma confirmó que la historia de Joanne y Noah volverá en octubre. Con esta nueva entrega, Nadie quiere esto intentará consolidarse como una de las comedias románticas más destacadas del catálogo de Netflix.

Lo que dejó la primera temporada de la serie

La primera entrega de Nadie quiere esto se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix en 2024. Protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, relató el inesperado romance entre una podcaster especializada en citas y un joven rabino.

En el cierre de la temporada inicial, Joanne intentó terminar con la relación para no entorpecer la carrera profesional de Noah. Sin embargo, el rabino decidió arriesgarse y apostar de lleno por el amor. Esa escena final dejó instalada la duda sobre el futuro de la pareja y abrió la puerta a nuevos conflictos que ahora llegarán en los próximos episodios.

Qué muestra el tráiler de la temporada 2 en Netflix

El adelanto publicado por Netflix revela que Joanne y Noah se enfrentarán a un nuevo desafío: aprender a convivir como pareja sin perder su individualidad.

El tráiler muestra escenas de reuniones con amigos, discusiones por diferencias cotidianas y situaciones que pondrán a prueba la confianza y la complicidad entre ambos. Ya no se trata solo de la emoción del primer amor, sino de construir una relación sólida en medio de las exigencias personales y profesionales.

En esta nueva entrega, el verdadero conflicto ya no será si pueden estar juntos, sino cómo se sostienen en pareja. Y Nadie quiere esto busca mostrar con humor y realismo lo que significa dar ese paso.

La podcaster deberá enfrentar sus propias inseguridades y, al mismo tiempo, apoyar el camino de Noah como rabino. Él, por su parte, tendrá que aprender a equilibrar sus responsabilidades comunitarias con las demandas de su relación.

El elenco de Nadie quiere esto y los nuevos personajes

Kristen Bell

Adam Brody

Justine Lupe

Timothy Simons

Jackie Tohn

Stephanie Faracy

Tovah Feldshuh

Paul Ben-Victor

Michael Hitchcock

La temporada 2 no solo se enfocará en la evolución de Joanne y Noah. Según adelanta Netflix, se incorporarán nuevos personajes que dinamizarán la trama. Estos secundarios serán clave para generar conflictos y también para aportar humor en medio de los enredos románticos.

El equilibrio entre drama y comedia seguirá siendo la marca registrada de la serie. Con diálogos ágiles y situaciones reconocibles para cualquier espectador que haya vivido una relación, los guionistas apuestan a repetir la fórmula que convirtió a la primera temporada en un fenómeno.

El fenómeno detrás de la serie de Netflix

El estreno de Nadie quiere esto en 2024 sorprendió por la rapidez con la que escaló posiciones en el ranking global de Netflix. En pocas semanas, la serie se convirtió en una de las más vistas y recibió elogios por la química entre Brody y Bell, así como por el guion que mezcla ternura y comedia con reflexiones sobre el amor moderno.

La expectativa por la segunda temporada creció durante todo 2025. Las redes sociales se llenaron de teorías sobre la evolución de los protagonistas y de pedidos de los fans para que la relación no se vea arruinada por un nuevo triángulo amoroso.

Tráiler de Nadie quiere esto 2 en Netflix

Cuándo se estrena Nadie quiere esto: Temporada 2

Netflix confirmó que la segunda temporada estará disponible el 23 de octubre. Todo apunta a que la serie mantendrá su estructura de capítulos cortos y frescos, ideales para el maratón que muchos seguidores están esperando. El tráiler ya encendió la ansiedad del público.