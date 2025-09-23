El 20 de septiembre, Sehun (31) rapero, cantante, actor y miembro del icónico grupo de K-Pop EXO, fue dado de baja oficialmente del ejército de Corea del Sur.

Tras alistarse en diciembre de 2023 como trabajador social, Sehun ha completado oficialmente su servicio militar. Su baja marca el fin de la era del alistamiento militar de EXO, ya que todos los miembros han dejado el ejército tras completar su servicio.

Sehun anunció su regreso a la vida civil publicando una actualización en su historia de Instagram. Publicó una foto de su perra Vivi, así como una foto del interior del estudio de grabación, lo que sugiere que Sehun podría estar ya trabajando en el próximo regreso de EXO con el grupo completo.

Desde 2019, cuando Xiumin y DO se alistaron, EXO no ha podido promocionar como grupo completo. Esto cambió el 20 de septiembre, cuando Sehun complete su servicio militar, lo que marcó oficialmente el fin del "receso militar" del grupo.

A principios de este año, Kai fue dado de baja y los miembros, incluido Suho, insinuaron que EXO se estaba preparando para un regreso largamente esperado, lo que generó expectativas entre los fanáticos.

Mientras tanto, EXO se está preparando actualmente para un regreso grupal en diciembre. EXO publicó un misterioso póster teaser con la frase “DICIEMBRE 2025” y el eslogan críptico: “Cuando nos volvemos uno solo, un nuevo mundo despierta”.

¿Vuelve Lay a EXO?

La atención ahora se centra en si Lay Zhang participará en el regreso de diciembre. Lay anunció su salida de SM Entertainment en abril de 2022 tras una década con EXO, pero recientemente ha aparecido en los conciertos en solitario de varios miembros.

La especulación se intensificó después de que Suho asistiera al concierto en solitario de Lay en Nanjing, alimentando las esperanzas entre los fanáticos globales de que Lay pudiera unirse nuevamente al grupo para este regreso tan esperado.

¿Qué pasa con CBX de EXO?

También se generó curiosidad sobre si la subunidad de EXO llamada CBX (integrada por Chen, Baek Hyun y Xiumin) se unirá a las promociones grupales, debido a su disputa legal con SM Entertainment.

En junio de 2023, CBX anunció su salida de SM para unirse a INB100, una empresa fundada por Baek Hyun, y envió a SM un aviso formal exigiendo registros de liquidación mientras les notificaba la terminación de sus contratos exclusivos.

SM respondió acusando a Big Planet Made Entertainment de manipulación y presentó una demanda contra CBX para exigir el cumplimiento de sus contratos. CBX, a su vez, contrademandó a SM, alegando violaciones de la Ley de Castigo Agravado de Delitos Económicos Específicos por presuntas prácticas contables fraudulentas. La batalla legal sigue sin resolverse.

El año pasado, EXO canceló sus planes para un álbum de invierno debido a conflictos de agenda y problemas internos. Con el regreso en diciembre ya anunciado, la emoción entre los fans globales es alta, aunque la incertidumbre sobre la participación de los miembros ha generado en los seguidores tanto esperanza como ansiedad.