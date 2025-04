Luciano Castro reveló cuál fue la condición que le puso Griselda Siciliani para iniciar su relación

Desde sus inicios, la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani ha sido objeto de atención mediática, y a lo largo del tiempo, diversas etapas han marcado su trayectoria. En el presente, parece que el vínculo entre ambos actores se encuentra en un momento de más estabilidad que nunca.

Recientemente, Castro dedicó un emotivo mensaje a Siciliani con motivo de su cumpleaños, demostrando el cariño de la pareja. En una entrevista con Catalina Dlugi, en el programa radial "Agarrate Catalina", Luciano Castro compartió detalles de cómo se consolidó su relación. Según sus palabras, Griselda se mostró clara y directa desde el inicio.

"A grandes rasgos, desde que empezamos me miró a los ojos y me dijo ‘vos estás grande, tengo un millón de cosas importantes, más importantes que vos, no me hagas perder tiempo’", recordó Castro. Esta afirmación subraya la seriedad con la que ambos abordaron su relación, sentando las bases para un proyecto en conjunto que, según Castro, es "enorme e increíble".

El actor también se refirió a las cualidades de Siciliani, destacando no solo su papel como pareja, sino también su capacidad para relacionarse con sus seres queridos y colegas. Castro la describió como una persona "hermosa, generosa" y con un talento innato, características que, según él, son reconocidas por quienes la rodean. "Es una actriz recontra formada y talentosa, es impresionante", afirmó y añadió que, cuando ella lo elogia, lo hace desde un lugar profesional, lo que le provoca una profunda emoción.

"Dejando de lado lo enamorado que estoy de ella, sentir que ella, como actriz, me está mirando, me llena de orgullo y de emoción; pero también lo siento como una enorme responsabilidad", reflexionó Castro, dejando entrever la complejidad de su relación profesional y personal. Ambos actores se conocen desde jóvenes, lo que ha permitido que su camino conjunto sea más fluido.

Castro puntualizó que cada uno tiene claras sus metas y lo que desea para su vida, lo que contribuye a la solidez de su vínculo. La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, a pesar de las miradas externas y la presión mediática, se fundamenta en un entendimiento mutuo y un respeto profesional, lo que al parecer les permite avanzar juntos en su proyecto de vida compartido.