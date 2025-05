Luego de atravesar un duro cuadro de salud, María Becerra lanzó un tema nuevo

Después de atravesar un duro cuadro de salud, provocado por un nuevo embarazo ectópico, María Becerra lanzó su esperada colaboración con Paulo Londra. El tema, que marca su primera colaboración con el cordobés, había sido postergado para que la joven priorizara su salud. Así las cosas, este jueves ambos celebraron su unión a través de una balada que navega entre el R&B y el trap y que cuenta la historia de un desamor.

Bajo el título de “Ramen para dos”, las figuras de la escena urbana protagonizaron un video melancólico en el que María transita su rutina como si estuviera acompañada por alguien que la ghostea constantemente. Por su parte, Londra busca dejar en claro que él no es el villano sino que se trata de un vínculo distorsionado por el recuerdo, la ilusión y la falta de respuestas. “Sigo pidiendo ramen para dos, pongo audios viejos para escuchar tu voz. Desde el día en que te fuiste, yo no sé por qué mie...no volviste”, canta Becerra en uno de los versos, retratando la obsesión por un amor que ya no está, o quizás nunca estuvo.

Además, el videoclip contó con referencias a la cultura japonesa. Desde fideos instantáneos hasta personajes de Pokémon, Hello Kitty, Sailor Moon y bebidas típicas de oriente. La pieza audiovisual fue dirigida por Diego Peskins y producido por Virgen Films. Al final de la canción puede verse cómo aparece el nombre Shanina y se tacha la frase “capítulo 1”, indicando que esta historia continuará.

Minutos después de que la canción saliera a la luz, María se expresó en sus redes sociales. “Qué alegría el recibimiento que le dieron a esta canción desde el primer minuto en el que se las mostré, saber que siempre están ahí esperando y apoyando cada cosita que hago me llena el corazón”, expresó la cantante, junto a un emoji de un corazón, resaltando el apoyo de sus fans.

Luego, la intérprete de “Automático” se refirió a Londra y mostró su cariño por el cantante: “Paulo, por fin encontramos el momento para que se dé un temón como este. Te quiero. Solo tengo palabras de agradecimiento”. En esa misma línea, la artista agradeció el trabajo de Xross, el productor ecuatoriano que la acompaña en cada uno de sus procesos creativos: “No quiero dejar de mencionar tu trabajo hermanito, Xross, gracias por entenderme y plasmar a la perfección cada sentimiento que quiero expresar”, afirmó con emojis de corazón y brillos.

Por último, la oriunda de Quilmes cerró su publicación con un afectuoso mensaje a todo su equipo y a sus fans: “Y gracias por supuesto a todo el equipo que me acompañó durante el proceso de creación que significó esta canción y su videoclip, ya pueden ir a verlo a mi canal. Los quiero, todos a comer un buen ramencito esta noche”.