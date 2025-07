Luisana Lopilato posó sensual y Michael Bublé la elogió: 'Soy un hombre afortunado'

Luisana Lopilato sorprendió a sus seguidores con tres fotos en medio de un paisaje soñado: arena clara, agua transparente y yates de fondo. En las imágenes, la actriz argentina posa con una malla enteriza metalizada con un hombro descubierto en celeste, azul, violeta y bordó, muy al estilo “Baywatch”, y eligió una pose muy sensual que no pasó desapercibida. Junto a sus fotos, escribió: “Antes de volver a filmar 🎬, un poco de mar. No hay nada que disfrute más que estar en el agua y compartir tiempo en familia. Mención especial para mi traje de baño… ¿lo vieron? Más tarde se los muestro en historias”.

El post no solo llamó la atención por el look y el entorno paradisíaco, sino también por la respuesta de Michael Bublé, su esposo. El cantante canadiense, todo un romántico, no dudó en comentar de forma pública: “Soy un hombre afortunado. Ella es hermosa por dentro y por fuera. Mi heroína🔥❤️”.

Luisana, por otra parte, ya anunció que se prepara para volver al trabajo después de compartir días de relax junto a su familia. En sus planes inmediatos figura regresar a los sets de filmación, esta vez en la ciudad canadiense de Vancouver. La actriz adelantó a su audiencia que la etapa de descanso llegaba a su fin

Luisana Lopilato no sólo muestra su estilo en la playa, sino que también lo hace en la ciudad. Recientemente, compartió en redes sociales una serie de fotos tomadas en un puerto, donde posó con una campera de jean negra, customizada con lentejuelas rojas, doradas y rosas. El detalle que más llamó la atención entre sus seguidores fue el número 28 bordado en la espalda, acompañado de la frase en letras brillantes “Bublé’s #1 fan”. El diseño, lejos de ser casual, tenía detrás una historia muy íntima y familiar.

La campera contenía otro gesto personal: dentro de los números gigantes que forman el 28, Lopilato mandó bordar los nombres de sus cuatro hijos —Noah, Vida, Elías y Cielo—, colocados de forma vertical entre el dos y el ocho. Las especulaciones de los fans no tardaron en llegar, preguntándose si se trataba de un número asociado a la edad de Luisana o a alguna fecha especial.

Fue la propia actriz quien horas después aclaró el enigma en sus historias: “Es porque Mike vuelve a la edición número 28 de La Voz”, comentó junto a una foto en la que se la ve de espaldas, haciendo foco en el diseño de su campera y usando cinco emojis de corazones rojos. De esta manera, el diseño personalizado trascendió lo meramente estético para convertirse en un homenaje cargado de símbolos a su esposo Michael Bublé.

Antes de viajar al paradisíaco destino donde se encuentra, la actriz pasó una larga temporada en la Argentina. Previo a marchar, posteó un emotiv adiós de su país. El montaje audiovisual, que cuenta con la canción “No es mi despedida” de Gilda como banda sonora, funcionó como una carta de amor a los meses vividos en Buenos Aires, entre rodajes, reencuentros y momentos en familia.

“Estos son solo algunos de los tantos recuerdos, personas y experiencias que me llevo conmigo”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram, junto a una recopilación de escenas cotidianas que combinan trabajo y afecto. La actriz expresó gratitud por lo vivido: “Gracias de corazón por tanto amor y tanta generosidad. Nunca es un adiós, siempre es un hasta pronto”, cerró en su mensaje, que acompañó también con una versión en inglés.

Hace pocos días, Lopilato y el actor chileno Benjamín Vicuña anunciaron el estreno de “Mensaje en una botella”, una nueva producción original de Prime Video. El argumento de la película, rodada en Mendoza, gira alrededor del personaje de Luisana, quien interpreta a una sommelier con el deseo de cambiar su pasado. Por su parte, Vicuña suma una cuota de humor en una trama que aborda las segundas oportunidades y los vínculos familiares.