Variety informó en exclusiva que el estudio Banijay Mexico & US Hispanic está preparando una nueva serie sobre el Mundial 2026 junto a Marcelo Tinelli, Jorge Enrique Abello y Jaime Camil. La misma podría llamarse "Tres hinchapelotas".

¿Qué se sabe del nuevo proyecto que unirá a Marcelo Tinelli, Jorge Enrique Abello y Jaime Camil?

El actor de "Jane the Virgin", el reconocido conductor argentino y la figura de "Betty, la fea" se mostrarán en distintos medios de transporte mientras exploran los restaurantes y la vida nocturna de las tres sedes de la Copa del Mundo 2026.

Fue el mismo Marcelo Tinelli quien expresó en diálogo con Variety: "Es un gran honor para mí formar parte de este proyecto, que me entusiasma muchísimo. Me encanta el fútbol, me encanta viajar, ya estoy deseando que llegue el próximo Mundial y poder embarcarme en esta hermosa aventura con dos grandes comunicadores como Jaime y Jorge. Este tipo de proyectos, cuando te llegan, los sientes como tuyos desde el primer minuto".

¿Qué dijeron Jorge Enrique Abello y Jaime Camil sobre el proyecto que los unirá a Marcelo Tinelli?

Por su parte, Jaime Camil expresó sobre la serie: “Esto será algo verdaderamente majestuoso”, y sumó emocionado: “Esta serie irá más allá de las experiencias deportivas compartidas habituales, ofreciendo al público la oportunidad de vivir este fascinante y extraordinario viaje con nosotros”.

Y por último, fue Jorge Enrique Abello quien comentó: "Sólo las ideas que conllevan riesgo valen la pena, y cuando trabajas con Marie Leguizamo como productora, sabes que vas a correr el máximo riesgo, ¡eso es lo que me impulsa a emprender este viaje con dos grandes amigos!"