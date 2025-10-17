Marcelo Tinelli protagonizó un momento muy divertido durante su regreso al país. El conductor había pasado varios días en Perú junto a Milett Figueroa y parte de su equipo; lo acompañaban sus hijas Cande y Mica Tinelli, además de El Tirri. También estaban con él los productores Waldo Casal y Federico Hoppe.

El vuelo de vuelta hizo una escala técnica en el aeropuerto de Tucumán. El conductor aprovechó la oportunidad para comprar dos docenas de empanadas de carne, ya que las definió como “las más ricas del mundo”. La compra se hizo viral inmediatamente en sus redes sociales.

“Volviendo de Perú. Parada técnica en el aeropuerto de Tucumán, y compré dos docenas de las empanadas de carne más ricas del mundo”, escribió Tinelli sobre una de las imágenes, mientras mostraba el momento en que un trabajador del aeropuerto se acercaba al avión con una bolsa en la mano.

En el video que acompañó la publicación, Marcelo relató con entusiasmo el paso por la provincia: “Bueno, parada técnica acá en el aeropuerto de Tucumán. Estamos acá El Tirri, Waldo, Milett, mi hija Cande. Los amigos, con Fede. Y mirá lo que viene ahí: están trayendo empanadas tucumanas. Por favor, la más rica. Se van a enojar los salteños”. Cuando el hombre que le acercó la comida le entregó la bolsa, el conductor le dijo “Sos un maestro” y le preguntó “¿Alcanzó?”. El hombre, encargado de entregarle el pedido, le respondió con una sonrisa: “Estaba todo bien”.

El conductor, divertido, continuó la charla: “Gracias, maestro. Chau. Gracias”. Además, siguió relatando a sus seguidores: “Nos llevamos las empanadas tucumanas para esta noche”. Y agradeció a la gente del aeropuerto por la hospitalidad: “Gracias, maestro, gracias por todo”. Mientras tanto, en segundo plano se veía a Milett y a Candelaria sonriendo y también saludando antes de volver a subir al avión.

El viaje a Perú no pasó inadvertido. Después de varias idas y vueltas, entredichos y descargos, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dejaron atrás su ruptura y anunciaron su reconciliación. En ese contexto, con la idea de reforzar su amor y de continuar con las grabaciones de su reality Los Tinelli, la pareja viajó a Perú junto a las hijas del conductor. Rodeados de naturaleza y ante un paisaje soñado, la modelo y la figura de la televisión recorrieron uno de los lugares más emblemáticos del mundo.

“Acá estamos yendo a Machu Picchu, estamos con todo el equipo”, comenzó escribiendo Marcelo en una de sus stories. En el video podía verse un tren pasando a centímetros de ellos, mientras Tinelli le preguntaba a su novia y a sus hijas cómo se encontraban para la actividad. Luego de que todos mostraron su pulgar arriba o expresaran su emoción, el conductor mostró el panorama completo del camino.

Tres horas después, el grupo había arribado a la cima del lugar. “Maravilloso”, escribió el comunicador junto a un emoji de un corazón rojo. En otra de sus publicaciones, el influencer publicó una selfie junto a todo el grupo. “Los amo, maravilloso y único momento en familia”, relató Tinelli, expresando sus emociones por lo vivido.

Por último, el conductor sumó una imagen de todo el grupo de espaldas, contemplando el imponente paisaje. “Uno de esos momentos únicos e irrepetibles. Gracias por toda la energía divina que nos han regalado”, relató Marcelo, junto a un emoji de un corazón y la bandera peruana, refiriéndose al cariño recibido por los ciudadanos.

Para cerrar la experiencia, la figura de la televisión compartió el llamativo look que lució en uno de los fragmentos del recorrido. Con su pulgar derecho en alto y una leve sonrisa, Tinelli posaba ante la cámara con un gorro de tigre de peluche.