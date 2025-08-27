María Antonieta de las Nieves, conocida en todo el mundo por su papel de La Chilindrina en la exitosa serie mexicana El Chavo del 8, fue internada tras sufrir un grave episodio que puso en riesgo su salud.

¿Qué le pasó a la Chilindrina?

La información fue difundida por una amiga de la actriz en las últimas horas y generó una gran preocupación entre sus seguidores que, enseguida, exigieron más explicaciones acerca de qué le pasó y cómo está María Antonieta.

"El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad", contó la amiga de la actriz al medio mexicano TVNotas sin revelar su nombre.

Y agregó al respecto: "Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva".

Tras filtrarse la información, la familia se vio en la obligación de salir a dar explicaciones al respecto. La hija de María Antonieta, Verónica Fernández, confirmó la situación y detalló: "Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien".

No obstante, la aclaración de su hija, la actriz subió un video a su cuenta de Instagram donde aclaró lo sucedido y llevó tranquilidad a sus seguidores.

"Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios", escribió en sus redes.

En el video, la actriz también dijo: "¿Qué tal, amigos? Soy María Antonieta de las Nieves. Aquí, como siempre, estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer".

Y sumó: "En fin, lo estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como lo estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo".

En el video se la ve sentada tranquila y sonriente dibujando sobre una mesa. Al lado del dibujo hay un reloj que da la fecha de ayer, martes 26 de agosto.

Vale recordar que María Antonieta de las Nieves participó de la serie "Sin querer queriendo", la serie sobre Chespirito, donde hizo una participación especial.

¿Qué dijo María Antonieta de las Nieves de su funeral?

Un año atrás, la querida actriz mexicana sorprendió al revelar que tiene todo preparado para su propio velatorio y causó preocupación entre sus fans.

"Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados", contó La Chilindrina.

"Por supuesto me van a maquillar", agregó la actriz en el marco de la celebración del Día de los muertos, una tradición mexicana que tiene como objetivo homenajear a los familiares difuntos.