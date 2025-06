María Becerra íntima: contó detalles sobre su rehabilitación tras su embarazo ectópico

Luego de atravesar un cuadro de salud que comprometió su vida, María Becerra habló públicamente sobre su proceso de recuperación física y vocal. A través de una serie de historias en Instagram, la cantante de Quilmes reveló los desafíos que enfrentó tras haber sido internada de urgencia en abril, cuando sufrió un segundo embarazo ectópico que la obligó a cancelar todos sus compromisos profesionales.

“Estoy rehabilitándome vocalmente después de todo lo que me pasó. Mi cuerpo tuvo un golpe muy duro”, explicó la artista visiblemente conmovida. “Mis cuerdas vocales, mi laringe, mis pulmones, todo también”, agregó en el mismo video.

El diagnóstico fue grave: una hemorragia interna que le hizo perder dos litros de sangre. “Yo tengo tres litros de sangre en mi cuerpo. Perdí más de la mitad. Me tuvieron que transfundir, me intubaron. Me pasó de todo”, relató Becerra.

La intervención médica fue clave, pero también lo fue su estado físico previo: “A mí me salvó haber llegado a tiempo. Después me salvó todo el personal de salud de la clínica, que hicieron un trabajo impecable, se movieron rapidísimo, me salvaron la vida. Y me salvó ser una persona sana”, remarcó.

En su testimonio, la artista reconoció el rol crucial de su entorno profesional, especialmente de su profesora de canto: “Le mando un beso a Katy, que es mi ángel y la amo con todo mi corazón. Es mucho más que una profe de canto para mí”.

Durante su internación, fue sometida a una intubación, un procedimiento habitual en casos de urgencia médica, pero especialmente complejo para una cantante profesional. “Una intubación para un cantante es algo complicado. Estoy recuperando mi capacidad pulmonar, recuperando todo”, afirmó.

Desde entonces, sigue un plan de rehabilitación con clases intensivas que combinan técnica vocal y recuperación física: “Estoy muy contenta porque veo los avances, porque las clases intensivas dan sus resultados, porque es todo con amor, con paciencia. Así como estoy rehabilitando mi cuerpo, también estoy rehabilitando la voz”, sostuvo.

La cantante apuntó también a su futuro profesional: “Ya pronto voy a tener la capacidad pulmonar para poder pararme y dar dos horas de shows bailando, saltando, corriendo”. Y, más allá de lo artístico, compartió una reflexión que resume la dimensión emocional de la experiencia: “Cuando te pasa algo así es cuando decís ‘volví a nacer’. Ahora entiendo a esa gente que tuvo una tragedia, un accidente, que estuvo a punto de morir. Te cambia la cabeza”.

En paralelo a la recuperación médica, La Nena de Argentina está enfocada en recuperar el volumen de su físico. En una historia de Instagram se mostró de perfil, vestida con un conjunto deportivo gris, con calza y top, y escribió: “Feliz de estar recuperando mi masa muscular de a poco”, acompañando el mensaje con emojis de corazones.

Además del registro físico y vocal, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje claro sobre el autocuidado y la salud preventiva. Habló desde su experiencia personal, con una advertencia directa: “Cuiden su salud, que es lo más preciado que tenemos. Yo sé que es muy difícil, que hay trabajos, que hay hijos, que hay estrés, que hay un montón de cosas. Pero no te olvides de vos”.

La cantante hizo hincapié en el rol de la prevención y en cómo ciertos hábitos marcaron la diferencia en su caso: “Imagínense si yo llegaba a esa situación de mi vida siendo una persona que toma alcohol todos los fines de semana, que se droga, que no cuida su salud, que es anémica. Imaginate yo con toda la sangre que perdí, si llegaba anémica… y no llegué anémica porque me cuido”.

“Me hago exámenes cada vez que puedo, me controlo, me saco sangre, me preocupo por no estar anémica. Porque obvio que he estado anémica, es algo bastante común. Pero si lo agarrás a tiempo, te tomás hierro, hacés las cosas bien”, explicó con claridad.

En otra historia, con tono de humor, compartió una selfie y escribió: “De todas las hadas, a mí me tocó ser la Preocup-hada”, jugando con la idea de que su preocupación constante por su salud terminó siendo clave para resistir el momento más crítico.

Reconoció que hablar desde su lugar implica un grado de privilegio, y fue enfática en subrayarlo: “Sé que hay gente que no tiene la información, que no le interesa directamente o que no puede acceder a hacerse controles. Lo sé. Pero si podés, si te interesa, hacelo”.

También dedicó tiempo a reflexionar sobre la juventud y los hábitos: “Sé que soy joven, y eso me salvó. Uno al ser joven aguanta mucho más, tiene más vitalidad, todo se recupera más rápido. Pero hay un montón de gente de mi edad que está en la B por los malos hábitos: por drogarse, por escabiar, por fumar”.

“No estoy juzgando a nadie, cada uno tiene sus luchas internas, sus problemas. Pero si te interesa cuidarte, hacelo. Porque si llegás con los riñones hechos mierda a una situación así, todo es más difícil. Y no estoy diciendo nada de otro mundo. Es lógico”.

A lo largo de su mensaje, insistió en la importancia de los pequeños cambios sostenibles: “Si podés cambiar un mínimo hábito que sabés que te va a mejorar la calidad de vida, hacelo. Porque no sabés lo que vas a agradecer cuando estés en una situación así, que ojalá nunca te pase, pero si algún día estás y tu cuerpo puede resistirlo, vas a agradecer haber cuidado tu cuerpo”.

Al terminar la serie de videos revelando su experiencia y dando consejos a sus seguidores, subió otra imagen con un texto que decía: “También, si pueden, donen sangre”, con el que buscó ampliar su mensaje de concientización y destacar la importancia de la solidaridad ante emergencias médicas.