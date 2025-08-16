La serie En el barro, creada por Sebastián Ortega como spin-off de El marginal, llegó con fuerza a la pantalla. La historia transcurre en una prisión de mujeres y cuenta con un elenco encabezado por Valentina Zenere y Ana Garibaldi. Además, la producción marcó el debut actoral de María Becerra, quien rápidamente acaparó la atención por una escena hot que se volvió viral.

La cantante interpreta a una presa que produce contenido para adultos desde la cárcel, y en una de sus propuestas decide involucrar a Marina, interpretada por Zenere. En la escena cargada de erotismo, ambas se besan frente a la cámara. El momento no tardó en difundirse en redes y tanto Becerra como Zenere reaccionaron al ver el resultado final.

“Amor, esta es la escena del chape”, exclamó María mientras reproducía el fragmento en una tablet. En la escena, la intérprete de “Corazón vacío” aparece con un top de red verde flúor y una minifalda plateada, mientras que Valentina luce un corpiño rosa con plumas. Entre risas, la actriz comentó: “No, no, verme así vestida… Dios mío”.

Zenere, con humor, describió la vulnerabilidad de su personaje: “Está cagada hasta las patas, pobre”. Cuando en pantalla llegó el beso, ambas no pudieron contener la risa. María, tapándose la cara con la tablet, gritó un “¡Dios!”, mientras Valentina bromeaba: “Ahí va queriendo, bueno, bueno…”.

Más tarde, la actriz de Soy Luna relativizó la intensidad de la escena: “Tomá para vos, televidente. Es un besito igual, está bien”. En cambio, Becerra fue más expresiva: “¿Nada más eso? Me dejaste con ganas. Es fuertísimo, cuando lo grabás es normal, estás metida en el personaje, pero al verlo… ay, Dios”.

El lanzamiento de En el barro superó las expectativas: en su primer día ya se había posicionado como la serie más vista de Netflix, recibiendo gran repercusión tanto en Argentina como en otros países, lo que motivó a los protagonistas y al equipo a compartir su entusiasmo en redes sociales.