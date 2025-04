Un nuevo escándalo llevó a Viviana Canosa al ojo de la tormenta. Tras de sus denuncias públicas sobre Lizy Tagliani, la periodista apuntó contra Mariana Fabbiani luego de que “alguien de su entorno” insinuara que mentía.

Este jueves recibió la respuesta de la conductora de América: “Ayer me amenazaron desde la pantalla de Canal 13 y por privado también, y a parte de mi equipo. Viviana Canosa: decí lo que tengas que decir”.

Fabbiani también apuntó contra Adrián Suar por permitir las declaraciones de Canosa “por un punto de rating”. “La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer”, agregó.

América TV compartió el video de las nuevas declaraciones de Fabbiani y el tuit fue rápidamente compartido por el presidente Javier Milei, quien criticó a la periodista durante la mañana a través de X. “¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevilla?”.

Fabbiani le pidió a Canosa “que hable”. “Tanto yo como mi entorno estamos muy tranquilos”, sumó.

La conductora refirió directamente al actor y productor, gerente de programación del canal desde 2001: “Hay una reflexión más profunda que amerita. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Viviana Canosa ya sabemos lo que es, todo el medio la conoce: nació chancho, morirá chancho. Lo único que hiciste fue arruinarle la vida en tu espantosa y horrorosa carrera a todo el mundo, con una maldad y una crueldad sin límites. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que pase desde la pantalla de Canal 13, que tenía prestigio, calidad y calidez, una pantalla donde todos queríamos estar y era responsable y creíble. Entonces yo le voy a preguntar a Adrián (Suar): ¿qué estás haciendo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuál es el límite? Esto es una falta de responsabilidad total. Para mí, no vale todo por un punto de rating, que ni siquiera consiguen encima".

“Viviana Canosa, te digo así porque sé que no te gusta que te digan el nombre entero. Vos y yo no somos lo mismo. No tenemos nada que ver. Yo estuve muchos años en la pantalla de ese canal, en tu horario, liderando, y no tuve que amenazar a nadie por un punto de rating”.

Luego volvió a su reclamo hacia Suar. “Por eso le quiero hablar a Adrián, porque te conozco y son muchos años y quise mucho a la pantalla de eltrece, hice gran parte de mi carrera ahí y sé cómo se trabaja. Y sé también que deben estar debatiéndose cómo seguir con la situación. ¿Dónde quedó tu buen gusto? ¿Vas a dejar que todo lo que representaba el canal se tire por la borda por tus malas decisiones?“, señaló.

Luego, Fabbiani cerró sus palabras diciendo que extrañaba a Hugo Di Guglielmo, quien fue responsable de Canal 13 entre 1990 y 2001, antes de la llegada de Suar.

El contraataque de Canosa: “Llamaste para que me echen”

Canosa, que está en vivo por eltrece en el mismo horario que Fabbiani en América, recibió rápidamente la reacción de la conductora, y no dudó en volver a criticarla en su programa.

“Mariana Fabbiani, sos una cobarde, con esa sonrisa de leche La Serenísima. Hablás de este caso, nunca me nombrás, pero parece que lo llama a Adrián Suar para decirle que yo hablo de ella y de (el periodista de policiales Martín) Candalaft. Sí, hablo de vos y de Candalaft”, comentó.

Luego, la conductora de Viviana en vivo admitió que ayer le mandó un mensaje al esposo de Fabbiani, el reconocido productor Mariano Chihade, porque “la hartó”. “En su momento, y ya lo arreglé con De Brito, no paraban de matarme cuando yo estaba en América 24. Esa sonrisa de leche La Serenísima, más mala que una peste porque no la quiere nadie en el canal“, agregó.

Canosa leyó un supuesto mensaje de Fabbiani, en donde la conductora decía conocer a Adrián Suar y saber qué opinaba de ella, y pedir que pongan cordura en el canal, que “pasó de denunciar con Lanata a denunciar con Canosa”, lo cual ella consideró una “discriminación”. La periodista volvió a chicanear a la conductora, a quien llamó “la chica que sonríe haciendo publicidades de cosas de gente buena”.

“Ayer le dejé un mensaje al marido de Fabbiani”, señaló y agregó: “Mariana, ¿por qué no me llamás a mí? Porque yo ayer le dejé un mensaje a su marido y se los voy a mostrar porque yo no amenazo: yo escribo y hablo. Me gustaría que muestres tu teléfono, Mariana. Y además, nunca trabajé por ser la esposa de nadie. Nunca tuve un marido como Gastón Portal o Mariano Chihade, los que tuve eran más pobres que las lauchas, que les daba laburo yo a ellos".

Fue en ese momento que afirmó que Fabbiani llamó a Suar para que la echen. “No llamen más a mis jefes. Si Suar no me quisiera acá, no me habrían contratado. Querés pedir mi cabeza en Canal 13. No lo vas a conseguir”, advirtió.

Luego volvió con Chihade, de quien dijo que le ofreció producirla: “Tu marido me llamó hace unos meses para hacerme la figura de Bondi y yo le dije que no, que me venía a Canal 13. Además, me dijo que me quería producir aunque compitiera con vos a la misma hora y no me pareció ético por vos. Te defendí a vos“.

Después mostró el mensaje que le envió a Chihade: “Decile a tu mujer y a Candalaft. Que la corten o se pudre todo. Gracias. Aviso”.

“Iba a trabajar en la productora de su marido, pero yo no les pedí trabajo. Si tuviera que pedirlo, lo pido, porque tengo que mantener a mi familia. Yo he pedido trabajo y, si me echan por tu culpa de acá, Mariana, porque le pediste mi cabeza a Suar y él compra que yo no estoy a la altura de Lanata y me tengo que ir, voy a pedir trabajo. Porque siempre trabajé desde los 16 años”, sumó.

Fue tras ello que la periodista apuntó contra Fabbiani por la situación que vivió tras su separación de Gastón Portal, quien se enamoró de la modelo Julieta Prandi. “Vos fuiste la esposa de Gastón Portal, no se te pudo hablar de Julieta Prandi porque te morís. La tenés prohibida en todos los programas, llorás cada vez que te la nombran y sos la mujer de Mariano Chihade, yo solita con mi alma”, arremetió.

Luego, cerró sus palabras con un fuerte mensaje: “Sí, nos conocemos. Te conozco mucho. No sé qué tanto me conocés vos a mí. Cada cosa que digas de mí, te juro que te la voy a responder. No sos tan buena como te vendés y se nota, y por suerte hoy a las 16.30 termino y tengo una reunión con Suar. Sos tan falsa como tu sonrisa. Tenés como 100 dientes más que la gente normal. Detesto a las conductoras que trabajan de buenas. Me gustan las bravas, prefiero pelearme con las malas porque las malas te lo dicen de frente. Llamame a mí, no lo llames a Suar. No está bien llamar a Suar”.

El inicio del cruce entre Fabbiani y Canosa

Este nuevo cruce comenzó ayer en el programa de la conductora de eltrece. Allí Canosa comenzó a señalar a todos aquellos que insinuaban que mentía sobre las acusaciones que hizo sobre Lizy Tagliani, quien aseguró que la humorista le habría robado cuando eran amigas.

En ese contexto es que la periodista dijo que “uno que labura con Mariana Fabbiani dice que miente” y mencionó a Martín Candalaft. Anteriormente, el periodista había apuntado contra Canosa: “Voy a responderle a Viviana Canosa, que dijo hace un rato que yo era un mentiroso y que digo huevadas. Se ve que tan mentiroso no soy y tantas huevadas no digo porque en diciembre me llamó para que vaya a su programa y yo le dije que no. Ni siquiera escuché la oferta económica porque yo sabía que me tenía que quedar acá, al lado de Mariana, que es la que me dio la oportunidad de salir al aire y que es una de las pocas conductoras que tiene muy en claro lo que es la responsabilidad de decir algo al aire, cosa que vos no lo tenés”.

Canosa se refirió al programa de Fabbiani y a sus dos integrantes. “En el programa ese ponen ‘grave causa judicial’. Llevan al abogado de Lizy, pero no habla de mí, es como que hablan de un fantasma. Mariana Fabbiani, a vos te lo digo, que le decís a [Ángel] de Brito y Yanina [Latorre] que no pueden estar conmigo porque te rompemos el traste con el rating. Dale, hermana, dejate de joder, que también tengo cosas para contar de vos", sostuvo.

Dicha amenaza de revelar detalles de su vida privada fue lo que desencadenó la reacción de Fabbiani.