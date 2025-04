Marianela Mirra confirmó su relación con José Alperovich

Jorge Rial volvió a apuntar contra Marianela Mirra y desde su ciclo "Argenzuela" realizaron un informe donde pusieron la lupa sobre se relación con José Alperovich. Y si bien, la ex participante de Gran Hermano, nunca se refirió al respecto, en Tucumán el rumor circulaba desde hace muchos años.

Sin embargo en el día de hoy, fue la propia Mirra quien contó a través de sus redes sociales, que efectivamente desde hace muchos años está en pareja con el tres veces gobernador y condenado a 16 años de prisión por abuso sexual.

Con un posteo, la abogada salió al cruce de las acusaciones de Rial y escribió: "Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Esto es de casi toda mi vida, no soy p..., no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis. Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste de más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja, porque lo amo", aseguró.

"Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida”, concluyó en su posteo.

Además mostró el vínculo que tiene con el ex gobernador y que data de hace mucho tiempo con diferentes mensajes que se dedicaban mutuamente. En una de las notas, Alperovich le escribe: "Quiero jugarme la vida con vos, y vivir el amor contigo. Te amo, Pepín" firmaba en aquel momento.

En otro de los posteos que colgó a sus redes, Mirra, mostró las manos entrelazadas de ambos y lamentó el delicado momento que viven como pareja, ya que el ex gobernador se encuentra cumpliendo una condena por abuso sexual: "Mi compañero de ruta, aunque hoy después de tantos años no te tengo conmigo, en este día tan especial, estás más presente que nunca".

"Contando los días para poder recibirte con los brazos abiertos y el amor más grande del mundo", concluyó.