Mario Pergolini volvió a la TV después de años: debut en El Trece y un rating que sorprendió

Después de años alejado de la televisión, Mario Daniel Pergolini volvió a la pantalla chica con el estreno de "Otro Día Perdido", su nuevo ciclo emitido por El Trece. El regreso de una de las figuras más icónicas de los '90 generó gran expectativa, y el rating de su debut sorprendió a propios y ajenos.

Pergolini estuvo acompañado por un equipo fresco y diverso, integrado por Agustín "Rada" Aristarán, Laila Roth y, en el segmento de espectáculos, Marcelo Polino, quien sumó su clásica cuota de picante a la emisión.

Con su estilo irónico intacto, Pergolini abrió el programa con una frase cargada de nostalgia: —"Así que esto era la televisión... La había olvidado."

Luego, visiblemente conmovido, agregó: —"No pensé que iba a ser tan emocionante. Necesitaba un cierre con la tele... o quizás un nuevo comienzo, no lo sé, pero acá estamos. Si no funciona, más no podemos dar."

El programa combinó humor, actualidad y guiños a la televisión clásica, con una puesta sobria y ritmo ágil. En cuanto al rating, logró una medición por encima de lo esperado para su franja, compitiendo dignamente en un horario difícil, lo que abre interrogantes interesantes sobre el rumbo del ciclo y su posible consolidación.

Con este regreso, Pergolini no solo reabre su vínculo con la TV abierta, sino también con una audiencia que lo recuerda por hitos como "CQC" o "La TV Ataca". El desafío ahora será sostener el interés en una era marcada por las redes y el streaming, pero si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es que sabe reinventarse.

Mario Pergolini volvió a la televisión de la mano de El Trece:

Guillermo Francella fue el invitado estelar de la noche, pero lo que más llamó la atención fueron los números del rating. El ciclo de Mario alcanzó los 7 puntos, mientras que "Buenas Noches Familia", que también debutó en la pantalla, llegó a los 8.6.

A las 23:12, los números volvieron a bajar y el programa marcó 5.2. En ese mismo horario, La Voz Argentina (Telefe) alcanzó picos de 13 puntos. Lo cierto es que el regreso de Pergolini a la televisión tras estar 15 años fuera de ella es un hecho y promete ser un éxito.