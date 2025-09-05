MasterChef Celebrity 2025: todos los participantes confirmados

Este jueves 4 de septiembre Vero Lozano y Wanda Nara estuvieron al aire en "Se encienden las Hornallas" para revelar gran parte de los participantes de la nueva edición de Masterchef.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la nueva edición de Masterchef?

Con un divertido formato, mientras iban revelando uno a uno los nombres, Vero Lozano y Wanda Nara revelaron que Eugenia Tobal, Marixa Balli, Ian Lucas, Roña Castro, Susana Roccasalvo, Andy Chango, Emilia Attias, Esteban Mirol, Maxi López y Momi Giardina se preparan para el reconocido certámen de cocina.

Pero ellos no son los únicos, ya que el Peque Schwartzman, La Joaqui, Sofi Martínez, Luis Ventura, Valentina Cervantes, El Pelado Khe, Evangelina Anderson y Pablo Lescano. Sin embargo, los 4 últimos participantes serán anunciados el viernes 5 de septiembre a lo largo de los primeros ciclos de Telefe.

¿Qué dijo Valentina Cervantes sobre su participación en Masterchef?

La joven es pareja de Enzo Fernández, el campeón del mundo con la Selección Argentina, y esta será la primera vez que se mete de lleno en los medios al participar en el reality televisivo.

En un video, Valentina Cervantes reveló: "Estoy muy feliz de ser parte de este gran proyecto, estoy muy ansiosa, practicando un montón. Hoy tengo de jurado a mis hijos, pero después voy a tener a los otros tres que me dan un poco de miedo, así que vamos a ver... espero sorprenderlos a todos".

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre los futuros proyectos de Marixa Balli?

"Hace rato que la querían tener. Marley nos llamó a varios para ir a Por el Mundo, pero todos tenemos contrato de exclusividad y la productora dijo que no", introdujo De Brito.

"Pero Telefe volvió a insistir y le ofrecieron a Marixa ser una de las participantes de MasterChef Celebrity. Ella me dijo que le divertía porque nunca había cocinado, pero se le hacía imposible convivir también con LAM porque graban 12 horas por día hasta tarde", detalló.

"Seguramente hará el viaje con Marley a Japón y también le ofrecieron ser panelista de Georgina Barbarossa, y aceptó", agregó Ángel sobre el futuro laboral de Marixa Balli.