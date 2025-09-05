Mick Jagger ilusiona a sus fans: “Se terminaron las vacaciones”

Mick Jagger ilusionó a sus fans con un video que publicó en sus redes sociales. El cantante de The Rolling Stones siempre está activo en la música y no parece estar cerca del retiro, aunque tiene 82 años.

A través de su cuenta de Instagram, el músico publicó un video en el que se le ve tocando la armónica en el estudio, con los auriculares puestos e improvisando sobre una base de blues.

“Se terminaron las vacaciones... volvemos a la armónica”, agregó en la descripción de la publicación, haciendo referencia a que tiene algo entre manos, aunque no se conoce si se trata de un nuevo disco o de una posible nueva gira, como había anticipado la banda el año pasado.

“¿Ensayando para el Monumental de River Plate?”, “Qué manera de alegrarnos, vos Miguel”, ”El hombre más trabajador del mundo del espectáculo”, “Qué ganas de abrazar a ese humano”, “El más grande del mundo hace más de 6 décadas”, “Cuando sea grande quiero ser como vos, Miguel”, fueron algunos de los comentarios que generó la publicación.

La alegría de Mick Jagger por estar sobre el escenario

En junio del año pasado, en plena gira de The Rolling Stones, el cantante dio una entrevista a la agencia Reuters. “Es como estar en el escenario a los 78”, respondió Jagger ante la pregunta sobre estar en actividad a su edad. “Tardamos un par de conciertos en tomar el ritmo, pero ahora estamos en ello. Me siento bien”, agregó.

Por el momento, Mick no tiene planes de dejar de rockear. La banda se encontraba en el momento de la entrevista presentando su disco Hackney Diamonds y, según sus palabras, los Stones habían pensado en buscar países para este año para llevar su música. “Consideraremos ofertas, a dónde ir y dónde sería divertido. Podría ser Europa, podría ser Sudamérica, podría ser cualquier sitio”.

“Disfruto de estar en el escenario”, dijo Jagger a Reuters. “Esa es la respuesta. Me encanta hacerlo. Tenés esa ida y vuelta con el público. Te das cuenta de que se lo están pasando bien, que lo estás pasando bien. Eso te da mucha más energía”.

El rockero contó que se mantiene en forma, haciendo dos ensayos de baile y unos pocos entrenamientos en el gimnasio cada semana. Su padre era profesor de educación física y Jagger destacó su buena salud a la genética.