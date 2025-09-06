Miles de personas llegaron al velorio de Giorgio Armani para darle el último adiós en Milán, la ciudad que lo vio brillar. Sus familiares autorizaron una ceremonia pública durante este sábado y domingo para luego darle paso a una despedida privada, a la que solo podrán acceder las personas autorizadas.

El grupo Armani convocó a todos los admiradores de la leyenda de la moda para que se acercaran al Armani/Teatro, y las primeras fotos que se conocieron del evento mostraron que la estrella fue velada a cajón cerrado.

Giorgio Armani murió este jueves a los 91 años en su casa y rodeado de sus seres queridos. “Con una tristeza infinita, anunciamos el deceso de su creador, fundador y motor infatigable”, comunicó la empresa en un breve comunicado.

Armani, un adicto al trabajo

El diseñador había revelado que su mayor arrepentimiento en la vida era “pasar demasiadas horas trabajando y no dedicar suficiente tiempo a amigos y familiares”.

“Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación; pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los miembros de la familia que siempre hemos trabajado junto al señor Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar su empresa adelante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor”, señaló la marca.

Armani fue CEO y director creativo hasta su muerte y dijo en su última entrevista, el pasado fin de semana: “Mi mayor debilidad es que quiero tener el control de todo”.