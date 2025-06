Esta tarde trascendió la noticia de que Mirtha Legrand ya habría decidido cuándo será el final de su extensa carrera en los medios de comunicación, tras 85 años de trayectoria en cine, teatro televisión.

Según contaron en Intrusos (América TV), la diva de 98 años ya le habría comunicado a su entorno más íntimo que este será su último año al frente de sus clásica "mesaza".

El programa de Mirtha acaba de cumplir 57 años al aire y podría ser el último, ya que la conductora habría decidido retirarse a fin de año para preservar su salud.

"Está preparando todo para que sea su gran despedida, de acá a que termine el programa este año irán haciendo cositas para darle un cierre", detalló Adrián Pallares sobre la posible salida de Legrand de El Trece.

En ese sentido, el conductor precisó los motivos detrás de esta decisión que habría tomado la diva de los almuerzos: "No es un amague, lo tiene decidido, siente que está bien y quiere cerrar el ciclo así".

Sobre la presencia de la conductora al frente de su programa semanal que se emite todos los sábados por El Trece, Rodrigo Lussich analizó: "Mirtha quizá hoy no puede manejar la mesa con ductilidad, memoria y reflejos como lo ha hecho hasta ahora, le han pasado los años".

"Su mejor momento es cuando está al aire, guarda su energía para eso, sin embargo se la ve reducida en comparación y claro, tiene casi cien años", agregó Rodrigo.

A pesar de esta observación los conductores y panelistas del programa de espectáculos de América TV destacaron la capacidad de Mirtha Legrand para marcar la agenda mediática.

Como por ejemplo, lo que ocurrió la última vez que fue Ricardo Darín a su mesa, criticó el alto precio de la comida y vinculó a la poca capacidad de ahorro de los argentinos, lo que generó un fuerte debate que alcanzó hasta al presidente Javier Milei.

Mirtha Legrand y un 2025 cargado de emociones

La diva de los almuerzos empezó este año reclamando volver a hacer temporada en Mar del Plata, un pedido que le sirvió ya que cumplió con su objetivo.

“Esta es como mi casa. Además, durante muchos años hice los almuerzos desde acá, con muchísimo éxito. Y no sé por qué mierda no se hacen”, había disparado La Chiqui a fines de enero en un evento del Hotel Costa Galana por los 30 años del alojamiento.

Y el pedido de la diva resonó en los oídos de los productores ya que durante febrero, tanto los programas de Mirtha y Juana Viale se grabaron en la reconocida ciudad de la costa atlántica.

Ese mismo mes, Legrand cumplió 98 años y los celebró con una importante fiesta en una mansión de lujo.

Entre los invitados estuvieron convocados desde Gino Bogani a Teté Coustarot, pasando por Mauricio D’Alessandro, Gabriel Oliveri y Claudia Álvarez Argüelles. Al igual que su hija Marcela Tinayre y sus nietos, Nacho y Juana Viale, que fueron acompañados por sus respectivas parejas, Lucía Pedraza y Yago Lange.

También estuvieron presentes Susana Giménez, Mauricio Macri junto a Juliana Awada, Pablo Codevilla y Coca Calabró, madre de Marina e Iliana, entre otros.

A mediados de marzo, La Chiqui sufrió la dolorosa pérdida de un colega y amigo, Antonio Gasalla.

"Muy triste! Falleció un genio del espectáculo. Chau querido Antonio! Cuántos recuerdos compartidos. Descansa en paz!", escribió Legrand en la red social X (ex Twitter) en aquel doloroso momento.

Sin embargo, la conductora de La Noche de Mirtha Legrand levantó su ánimo cuando fue homenajeada por José María Muscari y la secretaría de Cultura de la Nación con la obra Mirtha, el mito.

El espectáculo hacía un repaso por su vida personal y profesional y se presentó con éxito en el Palacio Libertad (ex CCK) y el Teatro Regina, más específicamente en la sala que lleva su nombre.

"La verdad es que le he dedicado mi vida a esta profesión, el público siempre me ha distinguido con su cariño, nunca he tenido nada desagradable, ni un gesto, la gente me abraza, me besa y yo soy la mujer más feliz del mundo", reconoció Mirtha, tras ver la obra.

Mientras que el pasado 7 de junio, la diva de los almuerzos festejó el cumpleaños número 57 de su programa.

Luego de agradecer las muestras de cariño por el aniversario, La Chiqui no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al ver un video que repasó sus años al frente del ciclo.