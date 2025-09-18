Se presentaron las peleas para Párense de Manos 3
El evento de boxeo, organizado por el streamer Luquitas Rodríguez y Paren La Mano, llegó a su tercera edición con una cartelera repleta de estrellas.
Párense de Manos 3 se llevará a cabo este 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, en lo que será la tercera edición del evento boxístico organizado por el programa de Vorterix, Paren La Mano, que tiene como protagonistas a influencers, streamers, famosos y hasta deportistas profesionales en la materia.