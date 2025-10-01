El 29 de septiembre, Morena Rial volvió a ser detenida luego de haber conseguido una excarcelación extraordinaria. La hija de Jorge Rial no cumplió con las reglas de conducta que le había impuesto la Justicia.

“Último momento: trasladan a Morena Rial al penal de Melchor Romero, a las afueras de La Plata”, informó Carlos Salerno en el programa Desayuno Americano.

“Después de tantos incumplimientos y detenciones, el juez dijo ‘basta’, el fiscal dijo ‘basta’, y en este momento la están trasladando con la policía de Tigre a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Morena Rial pasará los días previos al juicio en la cárcel”, continuó el periodista sobre la cárcel de mujeres que alojará a Morena.

“Ahora, ¿qué pasará con su bebé? ¿En qué condiciones quedará? Es un contexto delicado que una madre esté lejos de su hijo. ¿Será posible que su bebé también termine en la cárcel?”, se preguntó Salerno.

Características del penal Melchor Romero, donde estará presa Morena Rial

Ubicación: Se encuentra en la zona rural de Melchor Romero, a unos 15 km del centro de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Tipo de establecimiento: Es un centro penitenciario de mediana seguridad, destinado principalmente a alojar a personas condenadas por distintos delitos. Capacidad: Su capacidad está calculada para varios cientos de internos, aunque suele funcionar con sobrepoblación, como ocurre en muchos penales de Argentina. Infraestructura: Cuenta con módulos o pabellones separados, espacios comunes, talleres y sectores destinados a trabajo y formación laboral de los internos. Tiene sectores de aislamiento y áreas específicas según el régimen de detención. Régimen de detención: Alberga internos en cumplimiento de condenas firmes, y también casos en régimen de prisión preventiva. Puede incluir internos en diferentes regímenes (mínima, media o alta seguridad). Programas y actividades: Incluye talleres laborales, actividades educativas y programas de reinserción social. Los internos pueden trabajar dentro del penal o en proyectos externos autorizados. Seguridad: Cuenta con vigilancia permanente y sistemas de control para evitar fugas.

Morena Rial: quién quedó a cargo de su bebé

El abogado Burlando puso en escena a Rocío y a Jorge Rial: “Sé que la hermana de Morena y Jorge asumieron un compromiso muy humano y de interés. Él quería la recuperación de su hija”, contestó, dejando entrever que el pequeño Amadeo habría quedado al cuidado de su tía y de su abuelo.