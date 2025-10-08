Morena Rial le hizo un pedido especial a Luis Ventura desde la cárcel

Morena Rial continúa detenida en la Unidad Femenina 51 de Magdalena a la espera de quedar en libertad con prisión domiciliaria, pero antes le realizó un pedido especial a Luis Ventura.

“Reacondicionaron la casa donde se va a quedar para cumplir con la domiciliaria. Tengo entendido que a las amigas les dijo que se va a poner las pilas. Está con ánimos de ponerse a estudiar”, reveló Facundo Ventura, hijo del periodista, en LAM (América TV).

Luego, Ángel de Brito le preguntó si era cierto que la influencer le había escrito a Luis para reconciliarse, y Facundo confirmó que “le mandó un mensaje a través de su abogado”, haciendo alusión a Martín Leiro. “Yo fui el intermediario”, agregó.

“No sé si mi viejo está de acuerdo porque me dijo: ‘Estoy para los velorios, pero nunca para los cumpleaños’”, señaló.

Cabe destacar que la relación entre Luis Ventura y Morena Rial quedó tensa luego de que Jorge Rial le iniciara una demanda tras acusarlo de “usar mediáticamente” a su hija. Por otro lado, el periodista contó que ella le había pedido que no la nombre nunca más en la televisión ni tampoco a Rocío, su hermana.

“Espero que, de una vez por todas, recapacite porque es una persona que tiene todo servido en bandeja para ser feliz, pero no se deja ayudar; ese es su gran problema”, expresó Luis Ventura en aquel momento en Secretos Verdaderos (América TV).

