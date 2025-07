Moria Casán dio a conocer un dato inesperado sobre su actual situación económica. Tras vaticinar que Javier Milei podría ser reelecto como presidente de la Nación, sorprendió al revelar cuánto cobra de jubilación.

En diálogo con Pampito en Puro Show (eltrece), La One defendió su opinión y recalcó que no le interesa hablar de política. En cambio, destacó su cultura de trabajo, que mantiene desde hace décadas.

“Yo trabajo, trabajo, trabajo. Estoy por cumplir 80 años y estoy haciendo función de miércoles a domingo, haciendo tres cambios de ropa en 15 segundos”, sostuvo.

Admirado por los dichos de Casán, Pampito le consultó si cobraba alguna jubilación. Para su sorpresa, la entrevistada respondió: ”Sí, la mínima. Un papelón. No sé qué hago, es un papeloncito, de cualquier manera no me quejo, pero cobro. Pasé muchos años sin cobrar, podría haber cobrado cinco años más”.