Moria Casán se encuentra ultimando detalles para comenzar con su programa en las mañanas de El Trece, y ya dieron a conocer los panelistas que la acompañarán en la mesa.

Según confirmó la propia Moria, saldrá al aire a partir de las 9:00 desde el lunes 10 de noviembre en reemplazo de Mujeres Argentinas, el programa de María Belén Ludueña. Sin embargo, la conductora estará a cargo de "Tarde o temprano", un nuevo ciclo en las tardes del canal.

Por otro lado, desde ForoMedios informaron a través de X que La One ya realizó fotos y promoción en la tarde del miércoles 22 de octubre.

Si bien ya se habían conocido algunos de los nombres que iban a estar en el programa, ahora se reveló cómo estará conformado el equipo completo de panelistas, sumando a la persona que estará a cargo de la cocina:

Cinthia Fernández

María Fernanda Callejón

Mercedes Ninci

Federico Seeber

Nazareno Di Serio

Ignacio González Prieto (policiales)

Gustavo Mendez (espectáculos)

Valentina Salezzi (cocina)

Tras los rumores de cómo se podía llamar el ciclo, desde Puro Show anunciaron que será "La mañana con Moria". Además, queda descartada la llegada de Jimena Monteverde, quien podría abandonar Escuela de Cocina, el programa que tiene en El Nueve.