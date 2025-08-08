Brandon Blackstock, representante de talentos que saltó a la escena pública por ser el exesposo de Kelly Clarkson y el exhijastro de la diva del country y actriz Reba McEntire, murió a los 48 años.

¿De qué murió el ex esposo de Kelly Clarkson?

"Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock", declaró un representante de la familia a la revista PEOPLE en un comunicado. "Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles".

El miércoles 6 de agosto, Clarkson reveló que Blackstock había estado enfermo y pospuso su residencia en Las Vegas para pasar tiempo con sus hijos, River, de 11 años, y Remington, de 9."Si bien normalmente mantengo mi vida personal privada, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y en este momento necesito estar completamente presente para ellos", escribió a través de Instagram el miércoles. “Lamento sinceramente que todos los que compraron entradas para los espectáculos hayan sufrido algún daño y agradezco enormemente su amabilidad, cortesía y comprensión”.Brandon Blackstock también tuvo dos hijos de un matrimonio anterior, Savannah y Seth, y se convirtió en abuelo en 2022 cuando su hija mayor, Savannah, dio a luz a un hijo, Lake.

Reba McEntire estuvo casada con el padre de Blackstock, Narvel Blackstock, de 1989 a 2015.

¿Cuándo se divorciaron Kelly Clarkson y Brandon Blackstock?

Kelly Clarkson, de 43 años, y Brandon Blackstock, quienes resolvieron su divorcio en 2022 después de años de polémicas batallas judiciales, compartieron dos hijos: River, de 11 años, y Remington, de 9.

En el divorcio, a la ex jurado de “American Idol” se le otorgó la custodia principal de sus hijos, pero se le ordenó pagarle al representante musical $115,000 por mes en manutención conyugal hasta enero de 2024.

"Kelly ha estado trabajando muy duro, además de cuidar de Brandon. A pesar de su difícil divorcio, él sigue siendo el hombre que amaba y el padre de sus hijos", dijeron.La batalla de Blackstock contra el cáncer no fue conocida públicamente hasta que se anunció su muerte el jueves.