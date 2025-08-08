Murió a los 48 años Brandon Blackstock, ex marido de Kelly Clarkson
El representante de talentos estaba enfermo desde hacía tres años, informaron en un comunicado.
Brandon Blackstock, representante de talentos que saltó a la escena pública por ser el exesposo de Kelly Clarkson y el exhijastro de la diva del country y actriz Reba McEntire, murió a los 48 años.
¿De qué murió el ex esposo de Kelly Clarkson?
"Con gran tristeza, compartimos la noticia del fallecimiento de Brandon Blackstock", declaró un representante de la familia a la revista PEOPLE en un comunicado. "Brandon luchó valientemente contra el cáncer durante más de tres años. Falleció en paz, rodeado de su familia. Agradecemos sus pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles".
El miércoles 6 de agosto, Clarkson reveló que Blackstock había estado enfermo y pospuso su residencia en Las Vegas para pasar tiempo con sus hijos, River, de 11 años, y Remington, de 9."Si bien normalmente mantengo mi vida personal privada, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y en este momento necesito estar completamente presente para ellos", escribió a través de Instagram el miércoles. “Lamento sinceramente que todos los que compraron entradas para los espectáculos hayan sufrido algún daño y agradezco enormemente su amabilidad, cortesía y comprensión”.Brandon Blackstock también tuvo dos hijos de un matrimonio anterior, Savannah y Seth, y se convirtió en abuelo en 2022 cuando su hija mayor, Savannah, dio a luz a un hijo, Lake.
Reba McEntire estuvo casada con el padre de Blackstock, Narvel Blackstock, de 1989 a 2015.
¿Cuándo se divorciaron Kelly Clarkson y Brandon Blackstock?
Kelly Clarkson, de 43 años, y Brandon Blackstock, quienes resolvieron su divorcio en 2022 después de años de polémicas batallas judiciales, compartieron dos hijos: River, de 11 años, y Remington, de 9.
En el divorcio, a la ex jurado de “American Idol” se le otorgó la custodia principal de sus hijos, pero se le ordenó pagarle al representante musical $115,000 por mes en manutención conyugal hasta enero de 2024.
"Kelly ha estado trabajando muy duro, además de cuidar de Brandon. A pesar de su difícil divorcio, él sigue siendo el hombre que amaba y el padre de sus hijos", dijeron.La batalla de Blackstock contra el cáncer no fue conocida públicamente hasta que se anunció su muerte el jueves.