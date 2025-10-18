Este viernes 17 de octubre se confirmó el fallecimiento de Mariano Castro, a los 54 años. Se trata del hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro, quien perdió la vida trágicamente en marzo de 2004 tras caer del balcón de su departamento en el barrio porteño de Palermo.

Fue a través de X (antes Twitter) que Ángel de Brito anunció el deceso del conductor.

“Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD”, escribió el conductor de LAM (América TV) en sus redes sociales, junto a una imagen en la que se puede ver a los dos hermanos posando para la cámara.

Cabe destacar que, en 2020, De Brito había contado que Mariano padecía cáncer de pulmón.

De hecho, en aquel entonces, al comunicarse con él, el periodista —quien también tuvo su paso por los medios, aunque con un perfil más bajo que el de su hermano Juan— le respondió: “Me internaron ayer, cáncer de pulmón con metástasis. Acá está todo bien. Nada que contar. Gracias por preguntar. Mariano Castro”.

No obstante, hasta el momento, no se dieron a conocer las causas ni los detalles de su muerte.

En las últimas semanas, Mariano se mantuvo alejado de las redes sociales, ya que la última publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram (@marianocastro2001) ocurrió el 25 de agosto y fue una tierna postal donde se lo observa tomado de la mano con León, el hijo que tuvo con Mercedes Scápola.

Por su parte, su exsuegra, Mercedes Morán, se sumó a la lista de comentarios con un afectuoso mensaje: “Los amo”.

En cuanto a su historia de amor con la actriz, Mariano y Mercedes comenzaron su relación entre 2009 y 2010, y en 2013 se convirtieron en padres de León.

De esta manera, tras vivir su romance con discreción y alejado del ojo público, ambos decidieron tomar caminos separados, aunque mantuvieron una relación cordial y compartieron sus responsabilidades parentales de manera armoniosa.

“No oculto ni muestro. Nunca me interesó hacer notas sobre esos aspectos, ni siquiera cuando estuve junto al papá de León, que generaba mucho interés por quién había sido su hermano”, había manifestado Mercedes Scápola en una entrevista sobre el vínculo que la unió a Mariano.

El recuerdo de Mariano Castro sobre cómo conoció a Mey Scápola, la madre de su hijo

En 2012, el periodista conversó con Andy Kusnetzoff en su ciclo radial Perros de la Calle sobre la muerte de su hermano Juan y también reveló cómo comenzó la historia de amor que lo unió a la actriz.

Inicialmente, Mariano residía en México, ya que atravesaba una buena racha trabajando en el área de publicidades. “Yo primero me fui con Juan, él se vuelve y yo me quedo”, develó.

De este modo, Castro relató que, un mes después del fallecimiento de Juan, regresó a suelo mexicano para continuar con sus compromisos laborales, y de manera inesperada surgió la oportunidad de realizar una obra de teatro junto a Juan Carlos Gené en Argentina.

“Agarré mis cosas y me vine a ensayar, eso me sirvió para hacer mi duelo”, aseguró en aquel momento.

A continuación, Mariano sumó: “Mi papá se enfermó y ahí la conocí a Mercedes (Scápola)”.

“La fui a felicitar por su obra y de paso me acerqué, pero me volví a México a los siete días y de repente me llega una invitación por Facebook”, concluyó el hermano gemelo de Juan Castro sobre el inicio de su romance, quien para ese entonces ya mantenía una relación sentimental de tres años con Scápola.