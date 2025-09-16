Robert Redford, una de las máximas leyendas de la historia del cine, murió a los 89 años, de acuerdo a lo que confirmó el diario The New York Times.

El medio estadounidense, que tuvo la primicia, informó que la reconocida figura del cine murió en su casa ubicada en la zona montañosa de Provo, Utah, en la mañana de este martes.

Hasta el momento no se dieron a conocer las causas, pero la directora ejecutiva de Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger, le dijo al medio en un comunicado que el actor murió mientras dormía. En los últimos años, por una decisión personal, Redford se había retirado del cine.

Noticia que está siendo actualizada.