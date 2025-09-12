Nahuel Pennisi abrió el show de Lionel Richie en Buenos Aires
El cantante y compositor deslumbró en la apertura del recital de una de las leyendas más grandes de la música internacional.
El talento argentino tuvo un rol protagónico en una de las noches más esperadas del año: Nahuel Pennisi fue elegido para abrir el show de Lionel Richie en Buenos Aires, que se realizó anoche en el Movistar Arena. Con su voz única, sensibilidad y canciones que lo han convertido en un referente de la música local, Pennisi dio inicio a una velada histórica antes de la presentación del astro internacional.
El artista oriundo de Florencio Varela compartió en su cuenta de Instagram imágenes de la previa y parte de su presentación. Al cierre del inolvidable show, posteó una foto con la estrella de la noche y le agradeció afectuosamente, “Thank you very much!!@lionelrichie” escribió en Pennisi en una de sus historias.
Con más de cuatro décadas de trayectoria, múltiples premios y un legado que atraviesa generaciones, Lionel Richie se reencontró con el público argentino en un show que combinó historia, energía y emoción.