El talento argentino tuvo un rol protagónico en una de las noches más esperadas del año: Nahuel Pennisi fue elegido para abrir el show de Lionel Richie en Buenos Aires, que se realizó anoche en el Movistar Arena. Con su voz única, sensibilidad y canciones que lo han convertido en un referente de la música local, Pennisi dio inicio a una velada histórica antes de la presentación del astro internacional.

El artista oriundo de Florencio Varela compartió en su cuenta de Instagram imágenes de la previa y parte de su presentación. Al cierre del inolvidable show, posteó una foto con la estrella de la noche y le agradeció afectuosamente, “Thank you very much!!@lionelrichie” escribió en Pennisi en una de sus historias.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, múltiples premios y un legado que atraviesa generaciones, Lionel Richie se reencontró con el público argentino en un show que combinó historia, energía y emoción.