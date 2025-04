Nancy Pazos se negó a una entrevista porque "es un programa conducido por un 'gorila'"

En las últimas horas comenzó a circular un rumor de que Mariana Brey ocuparía el lugar de Amalia “Yuyito” González y las malas lenguas se lo adjudicaron a la virulenta compañera de la periodista, Nancy Pazos.

Desde el programa de TV Puro Show quisieron entrevistarla pero al llegar al lugar, el cronista del ciclo de eltrece se encontró con una excusa insólita de la ex de Diego Santilli: que no le daba un móvil por tratarse de un programa conducido por un “gorila” como Sebastián “Pampito” Perelló, a lo que su compañero Matías Vázquez reaccionó fuerte.

“No, no, Nancy, eso no se hace. Si una periodista como vos, una mujer que habla de todo, de golpe discrimines así a nuestro cronista Walle y te hagas la cocorita, realmente rompe un poquito las pelotas”, lanzó Vázquez.

El descargo

“¿Sabés qué es una falta de respeto? Porque me acuerdo que muchas veces también la fui a buscar como cronista y ella cuando quiere hablar te pide que hables y si no, te pasa por encima. Así que acá me parece que se fue muy de mambo esta mujer”, agregó Matías.

“Es que lo que dije, que nos discrimina, y me lo acaba de confirmar ella. Yo dije ‘nos discrimina por lo que pensamos, por nuestra ideología’, y lo acaba de confirmar, sí, nos discrimina”, agregó Fernanda Iglesias.

“Peor, ella no está abierta al debate. O sea, si vos sos de la vereda de enfrente, ella no habla con vos. Es peor todavía”, señaló Pochi. “No la busquemos más a Nancy, listo. No nos quiere dar nota porque supuestamente pensamos distinto a ella. (…) Lo bueno es que ya lo dijo públicamente y queda expuesto que no nos quiere dar nota porque supuestamente somos gorilas”, cerró Pampito.