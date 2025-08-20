Netflix: la serie argentina "En el Barro" lidera el top 10 Global

La nueva producción argentina de Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, se ha convertido en un éxito global. En el barro, protagonizada por Ana Garibaldi y Valentina Zenere, se adentra en el mundo de las cárceles de mujeres, explorando los vínculos, tensiones y desafíos que enfrentan las reclusas.

Desde su estreno el jueves 14 de agosto, la serie ha logrado un impresionante recibimiento a nivel internacional. En el barro ingresó al Top 10 global semanal de Netflix, ubicándose en el puesto número 1 de series de habla no inglesa, con 5.6 millones de visualizaciones en todo el mundo. Además, se posicionó en el Top 10 semanal en 41 países, incluyendo Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, México, España, Alemania e Italia, entre otros.

Un éxito que asegura su continuidad

El gran éxito de la primera temporada ha llevado a Netflix a confirmar que la historia continuará. La serie, que amplía el universo de El Marginal, ha logrado cautivar a la audiencia con su original mirada sobre el sistema penitenciario. Y, por eso, es oficial una segunda edición en la que, además, participará la China Suárez.

Sinopsis oficial de "En el Barro"

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre.

En el Barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes “tribus” que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en “Las embarradas”. /Minutouno