Netflix estrena "En el barro", la serie más esperada por los fans de "El marginal"

Netflix se prepara para el estreno de En el barro, la esperada serie derivada de El marginal, y con él llegaron múltiples revelaciones que entusiasman a los seguidores de esta saga carcelaria. En el barro llega a la pantalla el jueves 14 de agosto en la plataforma y propone una narrativa completamente distinta, pero anclada al universo ya conocido de El marginal.

La serie está dirigida por Sebastián Ortega, el creador detrás del éxito original, y muestra cómo los conflictos, las alianzas y las jerarquías que marcaron a El marginal ahora toman una nueva dimensión a través de un grupo de mujeres encerradas en la penitenciaría de La Quebrada. La protagonista principal es Gladys "La Borges" Guerra, interpretada por Ana Garibaldi, personaje que ya tuvo relevancia en la historia anterior como la mujer de Mario Borges.

El primer adelanto de esta nueva producción no solo reveló el tono general de la serie, sino también un cambio radical en el enfoque narrativo. A diferencia del universo masculino y violento que dominaba la historia madre, En el barro introduce matices, sensibilidades y nuevas formas de supervivencia que conviven con el caos y la crudeza del encierro.

De qué trata "En el barro" en Netflix

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre.

En el barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios, y resistiendo el avasallamiento de las diferentes "tribus" que manejan el cotidiano de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en "Las embarradas".

El elenco de "En el barro" y las participaciones especiales

La actriz Valentina Zenere, reconocida internacionalmente por sus papeles en producciones juveniles como la serie Élite, se transforma por completo en esta serie.

Otro personaje clave en esta nueva trama es interpretado por Lorena Vega, actriz que recientemente se hizo popular por su papel en la serie Envidiosa. En En el barro, Vega encarna a una especie de madama que administra el burdel virtual desde dentro del penal, y será una figura temida tanto por internas como por personal penitenciario.

En cuanto a los vínculos con la serie original, el puente más evidente lo establece Ana Garibaldi retomando su papel de Gladys, la esposa de Mario Borges (Claudio Rissi). Su sola presencia es suficiente para encender tensiones y resquemores en La Quebrada, ya que su relación con uno de los personajes más influyentes de El marginal genera expectativas, amenazas y posibilidades.

Uno de los detalles más comentados del tráiler fue la aparición fugaz de María Becerra, quien hace su debut actoral en esta serie. La cantante interpreta a una de las internas que participa en la red clandestina de contenido erótico y, además, presta su voz para lo que sería uno de los temas principales de la banda sonora.

Otra participación que sorprendió a muchos es la de Alejandra "Locomotora" Oliveras, excampeona mundial de boxeo, quien aparece entrenando con una bolsa en el patio del penal. Su aparición cobra un valor emotivo adicional debido a su estado actual de salud, ya que la deportista se encuentra internada tras haber sufrido un ACV recientemente.

Ana Garibaldi

Valentina Zenere

Ana Rujas

Rita Cortese

Lorena Vega

Carolina Ramírez

Gerardo Romano

Cecilia Rossetto

Juana Molina

Erika de Sautu Riestra

¿Qué van a hacer las embarradas para sobrevivir en la cárcel de La Quebrada? En el barro, la nueva serie de los creadores de El marginal, llega a Netflix el 14 de agosto.