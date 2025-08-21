Nicki Nicole y Lamine Yamal: ¿romance confirmado?

Cada vez son más fuertes los rumores que vinculan amorosamente a Nicki Nicole y al futbolista Lamine Yamal. Aunque los protagonistas no se pronunciaron al respecto, en las últimas horas fueron captados saliendo juntos del aeropuerto de Barcelona después de un viaje a Mónaco.

Hace tiempo que los rumores de romance vienen siendo el foco en la opinión pública. Luego de que varios medios españoles comenzaran a especular sobre el supuesto romance al verlos “a los besos” a la salida de una discoteca española, Nicki Nicole fue captada en una de las plateas del Estadio Johan Cruyff viendo el partido del Barcelona ante Como, con una camiseta personalizada con el nombre y el número de Lamine Yamal.

En este contexto, recientemente la artista rosarina y la joya del Barça aparecieron sonrientes ante los paparazzi y ambos compartieron una serie de historias en Instagram que alimentaron aún más los rumores de la relación.

Las fotos de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Después de un viaje a Mónaco, la rosarina y el futbolista estrella fueron captados en el aeropuerto de Barcelona. Lejos de esquivar las cámaras, ambos continuaron con sus rumbos e incluso Nicki sonrió para la foto.

El intercambio en historias de instagram

A su vez, a través de sus redes sociales, ambos compartieron una serie de fotografías que parecen indicar que están juntos.

Yamal subió una foto de una partida del videojuego de Mario Kart 8, en la que escribió: “Roy siempre gana”, haciendo referencia a su personaje en la partida. Al mismo tiempo, Nicki publicó la misma imagen pero borró el personaje “Roy” y remarcó el suyo “Peach de oro rosa”. En la imagen escribió: “Soy la mejor”.

Los rumores sobre el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Los rumores comenzaron luego de que el periodista e influencer español Javi Hoyos, especializado en lo que en Argentina se conoce como "chimentos", afirmara que Nicki Nicole y Lamine Yamal fueron vistos en público muy cerca. Según Hoyos, los jóvenes se habrían besado a la salida de una discoteca.

En particular, Nicki Nicole y Yamal fueron vistos en un boliche ubicado sobre la playa de Barcelona el pasado 24 de julio. "Fueron a una discoteca en la playa, y ahí si que se liaron y se fueron juntos a las 4:00", aseguró el periodista de chimentos en un video de TikTok que ya superó las dos millones de reproducciones.

Otro aspecto que llamó la atención es la marca de pintalabios rojo que tenía el jugador de fútbol en las fotos de esa noche. En ese sentido, Nicki Nicole compartió fotos de una amiga con la misma marca de rouge, lo que ser una pista de que es la rosarina quien estaba detrás de esos besos.

No es la primera vez que se los ve juntos a Nicki Nicole y Lamine Yamal. De hecho, la rosarina participó de la fiesta de cumpleaños de Yamal que causó polémica. No obstante, por el momento, ninguno de los dos se pronunció al respecto.