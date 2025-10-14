Nicolás Behringer se convirtió en el ganador de “La Voz Argentina”

Llegó el final de La Voz Argentina 2025. En una gala llena de emoción, música y sorpresas, Nicolás Behringer se consagró como el nuevo campeón del certamen de Telefe, representando al Team Luck Ra.

El anuncio más esperado de la noche lo realizó Nicolás Occhiato, conductor del ciclo, quien pronunció el nombre del ganador ante un silencio absoluto del estudio. Minutos después, Behringer, conmovido y dueño de una fuerte historia de resiliencia, levantó el trofeo entre aplausos y abrazos de sus compañeros.

“Ya viré por todo Buenos Aires, ahora busco llegar al más allá”, había dicho Nicolás en el tape que abrió la última emisión, anticipando el cierre de una historia que lo llevó desde las audiciones a ciegas hasta lo más alto del escenario.

El ganador absoluto del certamen se llevó un Volkswagen Tera 0 km. “También se va a llevar 70 millones de pesos y un contrato con Universal para sacar su música”, anunció el conductor del programa, Nico Occhiato.

“El segundo puesto se lleva 30 millones de pesos, el tercero se lleva 15 millones de pesos y el cuarto se lleva 5 millones de pesos”, completó.

Pese a que no se mostró durante la emisión en vivo de Telefe, minutos más tarde, el orden del resto de los puestos fue publicado en las redes sociales. El segundo lugar fue para Alan Lez, el cantante del Team Lali. Luego, se anunció a Milagros Amud en el tercer puesto y Eugenia Rodríguez, quedó en la cuarta posición.