Nuevo parte médico de Thiago Medina: permanece en terapia intensiva y evaluarán el alcance de sus fracturas

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno difundió este lunes un nuevo parte médico sobre Thiago Medina, el exintegrante de “Gran Hermano” que permanece internado tras el accidente que sufrió el pasado viernes.

Según el comunicado oficial, Medina continúa bajo cuidados intensivos y es monitoreado por el equipo de cirugía torácica.

“El paciente se encuentra estable, sin fiebre, con una disminución progresiva en la medicación suministrada y con pronóstico reservado. A lo largo del día se le realizará una evaluación interdisciplinaria para determinar la gravedad de las fracturas costales”, detallaron las autoridades del centro de salud.

El centro de salud aclaró que a las 18 de este lunes volverán a dar un parte médico con el que actualizarán la información que dieron por la mañana.

Medina sufrió un grave accidente el viernes por la tarde, cuando circulaba por la Ruta 7 en Moreno. Al impactar contra otro auto, el mediático tuvo heridas considerables por las que tuvo que ser internado.

Daniela Celis, la mamá de sus hijas, confirmó que al exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe) tuvieron que extirparle el bazo. Además, tiene el pulmón perforado y seis costillas fracturadas.

Noticia que está siendo actualizada.-