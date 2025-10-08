Otro susto: preocupa la salud de Pablo Alarcón

Pablo Alarcón preocupó por su estado de salud luego de que trascendiera que tuvo que ser atendido en una guardia de una clínica privada en medio de la gira de Es complicado, la obra teatral que protagoniza junto a Claribel Medina.

La noticia se dio a conocer en Puro Show (El Trece) cuando Pochi contó que por la noche del martes 7 de octubre el actor estuvo en el Sanatorio Juan XXIII de la ciudad rionegrina General Roca, por un cuadro de “neumonía y falta de oxígeno”.

“Imagínense lo mal que estaba él, que acudió a una clínica privada y pagó la consulta. Las personas que lo vieron me dijeron que estaba muy decaído y no sabían si se iba a internar justamente por una cuestión económica; una internación no es barata”, siguió diciendo la panelista que, además, aseguró que “no quiso quedarse internado”.

Finalmente, Pablo se contactó con la producción del programa y les dejó el siguiente audio: “Tenía fiebre y catarro, me hice ver y nada más que eso. Estoy bien, no se preocupen. No se asusten. ¿Qué va a ser de nosotros sin Alarcón?”

Cabe recordar que había estado internado a mediados de este año cuando lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente por haberse desmayado mientras manejaba su auto y sufrir, en consecuencia, un accidente.

¿Cuál fue la operación que tuvo Pablo Alarcón?

Pablo Alarcón fue intervenido quirúrgicamente en julio tras ser internado por un accidente automovilístico, y Claribel Medina, expareja y madre de sus dos hijas, habló sobre su salud.

El actor de 77 años fue internado a mediados de mayo por una neumonía bilateral, y Alarcón publicó en su momento un video a principios de junio para pedir doce donantes de sangre en un relato por parte de sus hijas, ya que él no podía hablar.

Luego, el 22 de julio, se dio a conocer que tuvo un accidente en la vía pública tras descompensarse mientras manejaba su vehículo, lo que provocó el choque entre cuatro autos que estaban estacionados, según contó el periodista Rodrigo Porto al aire de Cristina Sin Vueltas en Radio Rivadavia.

El 30 de julio, Claribel Medina habló públicamente con Teleshow para aclarar el estado de salud del actor, y expresó: “Feliz, estoy en casa. Pablito ya hoy tuvo el marcapasos, se lo colocaron. Entre mañana o el viernes tiene el alta, si Dios permite. Está en pronta recuperación”.