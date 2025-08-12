Más de seis décadas pasaron antes de que Paul McCartney decidiera abrir su archivo personal y mostrar una serie de imágenes inéditas de los Beatles. Son capturas íntimas, tomadas por él mismo entre 1963 y 1964, cuando la banda pasaba de tocar en pubs de Liverpool a conquistar el mundo.

La muestra, titulada Rearview Mirror: Liverpool-London-Paris, podrá verse desde el 28 de agosto en la galería Gagosian de Londres y reunirá más de 250 fotografías. Muchas de ellas nunca habían sido vistas ni siquiera por los otros integrantes del grupo. “Me quedé asombrado al ver lo que había capturado en esos días”, reconoció McCartney al revisar el material.

Las imágenes abarcan desde fines de 1963, tras el lanzamiento de su primer álbum, hasta el inicio de 1964, en pleno viaje hacia Estados Unidos. Entre las instantáneas hay ensayos, momentos de camaradería, viajes en tren y escenas de hotel que muestran a la banda lejos de los flashes oficiales.

La exposición incluye fotos de la primera visita de los Beatles a suelo estadounidense, recitales en el Reino Unido y situaciones cotidianas que retratan la dinámica interna del grupo. Para la galería, no se trata solo de un registro artístico: es también un documento que ayuda a entender el impacto social y mediático de la Beatlemanía.

“Estas fotos muestran a los Beatles antes de que el mundo los cambiara para siempre”, destacó uno de los responsables de la curaduría, que buscó resaltar el valor visual y testimonial del material. La exhibición permanecerá abierta hasta el 1 de diciembre de 2025.

Paul McCartney anunció nuevas fechas de su Got Back Tour para 2025

Paul McCartney regresa a Estados Unidos y Canadá. El líder de The Beatles y Wings ha programado su primera gira completa por el continente desde 2022, como continuación de su exitoso Got Back Tour.

Tras tres conciertos con entradas agotadas y muy aclamados en el Bowery Ballroom de Nueva York a principios de este año, McCartney comenzará la gira en septiembre en Palm Desert, California, antes de visitar Las Vegas, Nueva Orleans, Atlanta, Nashville, Montreal, Chicago y más.

Las fechas para la gira del ex Beatle son las siguientes: