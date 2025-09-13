Piden cadena de oración por Thiago Medina luego de que sufriera un grave accidente

Thiago Medina sufrió un accidente automovilístico el viernes por la noche y según las primeras informaciones se encuentra en grave estado y pelea por su vida. El joven circulaba con su moto por la localidad de Francisco Álvarez, en Moreno, cuando colisionó con un vehículo y fue trasladado de inmediato al hospital de dicho municipio.

Según informa el parte judicial, Thiago ingresó al nosocomio en estado reservado con riesgo de vida. De acuerdo a lo señalado por la polícía, conducía la motocicleta y al llegar al cruce de San Martín y La Providencia, impactó violentamente en la parte trasera de automóvil.

La noticia empezó a circular en LAM y Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, fue quien lo ratificó a través de sus redes sociales. Actualmente, Medina presenta un cuadro delicado luego de ser operado en el hospital y sus seres queridos convocaron a una cadena de oración.

A medida que empezó a circular la noticia, se fueron conociendo las voces de los antiguos compañeros de reality. Julieta Poggio mostró una foto junto a Thiago, ambos sonrientes, y la leyenda: “Cadena de oración por Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”. Nacho Castañares, se manifestó en el mismo sentido, con un texto en letras blancas sobre fondo negro: “Cadena de oración para Thiago porfa”. Cabe mencionar que ambos son grandes amigos de la expareja, al punto que son los padrinos de una de las gemelas.

Walter Alfa Santiago compartió una foto de ambos en la casa más famosa del país y un mensaje con su estilo: “Thiaguito... Ponete bien lokillo, pronto quiero abrazarte así de nuevo”. Otro de los que se manifestó fue Maxi Giúdici, quien escribió: “¡Acá estamos rezando por vos hermanito! Sé que vas a superar esto porque sos muy fuerte. Recemos todo por Thiago", apuntó.

En medio de tanto dolor y desconcierto, el ganador de dicha edición, Marcos Ginocchio, fue víctima de una supuesta fake news, ya que estuvo circulando una historia de Instagram en la que hacía referencia al fallecimiento de Thiago. El salteño reposteó una publicación de la cuenta de La Criti aclarando la situación y le dejó un sentido mensaje a su antiguo compañero: “Recemos por Thiaguito y apoyemos mucho su familia, por favor”.

Pestañela, como se la conoció en el reality, estuvo junto a Thiago desde que se enteró del accidente y fue narrando las novedades de la salud de su ex. En la mañana del sábado, informó que Medina fue operado y que aguarda que su evolución sea positiva: “Thiago en este momento está estable. Salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva completamente sedado”, escribió la joven en sus historias de Instagram.

En cuanto al cuadro de su expareja, aseguró que "presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora". Por último, dedicó un mensaje a la comunidad en las redes sociales, que sigue minuto a minuto la salud del joven. “Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida, gracias”.

La noticia del accidente de Thiago Medina fue difundida en LAM, donde compartieron un audio de Daniela Celis confirmando el hecho y expresando la gravedad del mismo. "Lo único que pido es cadena de oración. Por favor, hagamos una cadena de oración entre todos”, dijo la influencer con la voz visiblemente afectada. Su pedido llegó rápido y fue replicado por algunos de sus excompañeros, que se sumaron al pedido por la pronta recuperación de su amigo.