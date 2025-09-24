Por qué “Incontrolables” promete ponerte los pelos de punta: trama y actores destacados

El próximo 25 de septiembre, Netflix sumará a su catálogo una de las apuestas más inquietantes de la temporada: Incontrolables, una miniserie que explora los límites del drama, el thriller y el misterio en torno a una academia para jóvenes problemáticos en un pequeño pueblo. La producción, compuesta por ocho episodios que estarán disponibles simultáneamente, destaca por la presencia de Toni Collette, reconocida por su versatilidad en títulos como El sexto sentido y Hereditary, y por la participación de Mae Martin, quien además de crear y guionizar la serie, asume el papel protagónico.

La trama se desarrolla en Tall Pines, una localidad bucólica que alberga un centro especial dirigido por Leanne (Collette), cuya aparente misión es ayudar a adolescentes con dificultades. Sin embargo, la llegada de un policía, interpretado por Mae Martin, junto a su esposa embarazada (Sarah Gadon), desencadena una serie de sospechas sobre la verdadera naturaleza de la institución. La historia toma un giro cuando uno de los internos logra escapar, lo que da pie a una investigación policial que revela que la academia esconde una realidad mucho más oscura de lo que aparenta. El avance de la serie sugiere incluso la presencia de elementos de ciencia ficción, añadiendo una capa adicional de intriga.

El elenco de Incontrolables se completa con nombres como Sarah Gadon, Patrick J Adams, Brandon Jay McLaren y Patrick Gallagher, consolidando una propuesta que, según las primeras reacciones de los suscriptores, genera una alta expectativa. La serie ha sido descrita como una experiencia que “te pondrá los pelos de punta”, gracias a la combinación de un guion original y un reparto de alto nivel.

Mae Martin, conocido previamente por su trabajo en la comedia y por varios espectáculos de stand-up para Netflix, da un salto significativo en su carrera al liderar y protagonizar esta ficción. Aunque su experiencia como actor de ficción era limitada, su incursión en este género ha sido recibida con interés, especialmente por la complejidad de los personajes y la profundidad de los temas abordados.

En una entrevista concedida a Us, Toni Collette compartió detalles sobre su acercamiento al papel y la temática de la serie. Reconoció que antes de sumarse al proyecto tenía escaso conocimiento sobre la industria de los centros para adolescentes problemáticos, pero destacó el proceso de documentación al que la sometió Mae Martin, quien le proporcionó abundante material, desde documentales hasta pódcast. “Era demasiado para asimilar. Es aterrador e indignante, pero creo que el problema con el mundo es que no fomentamos la individualidad ni la libertad de ser genuinamente uno mismo”, afirmó Collette a Us.

La actriz australiana subrayó la importancia de abordar cuestiones como la salud mental y la presión social sobre los jóvenes. “[Los adolescentes] están en esos momentos increíbles de sus vidas en los que sus cuerpos están cambiando, sus pensamientos cambian. Sus mundos se abren y entonces aparece este enorme pulgar que viene y los aplasta, y les exige que sean de cierta manera”, explicó Collette en diálogo con Us, resaltando la autenticidad y valentía de las jóvenes protagonistas de la serie.

Uno de los aspectos más destacados de Incontrolables es la representación de una amplia diversidad de identidades de género y sexualidad, algo que Collette consideró fundamental. “Hay una gama tan diversa de personas en esta historia, y todas me parecieron completas. Nadie hacía un gran escándalo por las diferencias de nadie, y eso me parece muy importante en estos tiempos y en pantalla”, señaló la actriz a Us. La relación entre los personajes de Alex (Martin) y Laura (Gadon) se presenta como un ejemplo de amor complejo y auténtico, sin caer en la sensacionalización.

En el plano personal, la actriz abordó su experiencia como madre de dos adolescentes y la importancia de fomentar la autonomía y la autenticidad en sus hijos. “Creo que la sociedad, en vez de crear momentos de empoderamiento, está intencionalmente quitando poder a las personas. Es cada vez más evidente, y es muy extraño”, declaró Collette a Us.

La llegada de Incontrolables a Netflix representa una apuesta por las historias originales que abordan temas complejos sin recurrir a fórmulas predecibles. La serie promete mantener en vilo a la audiencia con su mezcla de suspense, drama y una atmósfera inquietante, mientras explora cuestiones de identidad, poder y libertad en el contexto de la adolescencia.