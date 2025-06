Por qué María Julia Oliván está en terapia intensiva: su estado de salud

La periodista María Julia Oliván quedó internada en terapia intensiva luego de haber sufrido un accidente doméstico que le provocó quemaduras en el 25 por ciento de su cuerpo. El hecho ocurrió el fin de semana, mientras se preparaba para el inminente debut teatral con "Catarsis de Mamis", obra que iba a estrenarse el viernes 20 en el Teatro Metropolitan.

Desde la unidad de cuidados intensivos del Hospital Alemán, Oliván relató en diálogo con Clarín cómo ocurrió el accidente. “Ayer estaba repasando la obra con una asistente y me quemé toda. Me prendí fuego y tengo el 25 por ciento de mi cuerpo comprometido. Estoy en terapia intensiva y me están por llevar al quirófano. Pero para que sepas que hay que reprogramarlo”, explicó en referencia a una entrevista periodística pactada para este lunes.

Cómo fue el accidente que sufrió María Julia Oliván

Según contó la propia periodista, todo ocurrió mientras intentaba calefaccionar su espacio de trabajo, ubicado en un estudio contiguo a su domicilio donde graba contenidos para Border Periodismo, su canal de YouTube.

“Cuando volví a Border, tenía frío. Ahí tengo una chimenea a la que hay que ponerle etanol. Son esas chimeneas modernas que le ponés etanol y aparece un fueguito de fondo, como algo muy cool y canchero. Pero me terminé prendiendo fuego: me agarró una llamarada en el cuerpo…”, detalló.

Oliván estaba trabajando en un informe sobre el conflicto entre Irán e Israel cuando ocurrió el incidente. Según su entorno, actuaron rápido para trasladarla al hospital, donde fue atendida de urgencia. Actualmente, permanece en observación luego de haber sido sometida a una primera intervención quirúrgica. Deberán seguir de cerca su evolución en los próximos días.

Postergaron el debut teatral de María Julia Oliván

La obra que iba a estrenar este viernes forma parte de un proyecto que Oliván venía desarrollando desde hace tiempo. Se trata de una versión escénica de su libro Catarsis de Mamis, nacido de su experiencia personal como madre de un niño dentro del espectro autista. El proyecto ya había derivado en un podcast con gran repercusión, Chat de Mamis, donde también se abordaban temas de crianza, salud mental y diversidad.

Por el momento, el estreno de la obra quedó suspendido sin nueva fecha definida. El equipo de producción prioriza la recuperación de la periodista, quien continúa recibiendo tratamiento en el Hospital Alemán.